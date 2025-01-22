川普政府指示讓DEI聯邦員工休假 研擬裁員計畫

川普總統。（路透）

根據人事管理局今天發布的備忘錄，川普 政府指示讓所有多元、公平及包容（DEI）計畫的聯邦雇員放有薪假，並要求各機構研擬解僱他們的計畫。

川普在上任首日簽署行政命令，下令全面廢除聯邦政府 的DEI計畫，這些計畫可能涵蓋從反偏見培訓到替少數族裔農民和屋主提供資金等各個面向。

美聯社報導，這份備忘錄指示各機構在22日下午5時前安排DEI辦公室職員放有薪假，並在同一期限前下架所有以DEI為重點的公開網站。幾個聯邦部門早在備忘錄發布前就先移除網頁。

各機構也必須取消任何與DEI有關的培訓並終止任何相關合約，聯邦雇員被要求如果懷疑任何與DEI相關的計畫被重新命名以混淆其目的，須在十天之內向川普政府的人事管理局（Office of Personnel Managemen）通報，否則將面臨「不良後果」。

川普政府指示聯邦機關在23日前彙整截至選舉日當天的聯邦DEI辦公室與工作人員清單。預計在31日之前，他們將擬定一份名單，以對那些聯邦工作人員執行「裁員行動」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）率先報導備忘錄內容。

川普簽署的行政命令指控前總統拜登 透過DEI計畫讓「歧視」計畫強加到「聯邦政府的幾乎所有層面」。