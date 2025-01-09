美去年招工10年新低 「不算疫情年」裁員數達2009年來最高

去年美國雇主公開宣布招聘員工人數為2015年以來最低，裁員人數則為2020年來最高 ，顯示就業成長在去年急速放緩。圖為麻州一家商店的招聘廣告。(歐新社)

就業 諮詢公司Challenger, Gray & Christmas 9日公布的報告指出，2024年美國雇主公開宣布招聘76萬9953名員工，這是2015年以來最低的年度招聘人數，裁員 人數76萬1358人，則為2020年來最高 ，顯示就業成長在去年急速放緩。

這家公司12月發布的年度招聘與解雇統計顯示，2024年裁員人數比2023年增加5.5%，幅度相當可觀。業主12月宣布的裁員人數3萬8792，就比2023年12月增加了11%；最後一季(10月到12月)裁員總人數15萬2116，更比前一年同一季大增30%。

如果不算因新冠疫情而打亂就業市場的2020年 ，去年宣布的裁員人數為2009年以來最高。不過，根據勞工部的數據，每周失業金申請和「非農招聘人數和勞動力流動調查」(Job Openings and Labor Turnover Survey)則持續顯示，企業裁員不多。

科技業宣布的工作減少數量比前一年少了20.3%，減少了13萬3988個工作。去年減少工作的產業中，科技業占大宗，接著是醫療照護、 汽車、服務和消費者產品行業。市場或經濟情況、降低成本、關門和重整，是計畫裁員的主要原因。

招募新人的趨勢也見走緩，2024年12月雇主總共計畫雇用7999人，低於11月的1萬1621人；全年新雇76萬9953人，比前一年減少1.3%，是2015年來的最低紀錄。

招聘減緩是去年工作成長放慢的原因，失業率從年初的3.7%增至7月的4.3%，後來維持穩定， 11月徘徊於4.2%。

該公司資深副總裁查倫傑(Andrew Challenger)表示，2024年是科技快速進步、經濟情況變化多端的一年，對企業界也是變化非比尋常的一年。

查倫傑指出，「美國即將有新政府上台，多數業主預期，不確定性只會愈來愈大。這是短期內多個行業放慢招募新人，而裁員增加的原因。招聘趨緩反映了目前仍在持續的經濟不確定性，也反映出雇主對擴張企業持謹慎態度」。

這份報告凸顯在裁員規模擴大、招募規模縮小達到近十年高點之際，如何拿捏變化多端的經濟前景，是企業界的一大挑戰。