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只知道ChatGPT？ 3大職場AI工具 連黃仁勳也在用

TVBS新聞網／編輯 陳希潔 報導
OpenAI受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT，日前發生當機事件。（路透）
OpenAI受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT，日前發生當機事件。（路透）

ChatGPT當機，我的大腦也當機了！」，日前OpenAI旗下的聊天機器人ChatGPT無預警故障，網頁版、手機App全掛點，疑與蘋果更新整合Siri有關。ChatGPT、Perplexity、Google Gemini、微軟Copilot等4大生成式AI各有擅長，輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰都是資深使用者，不過蘇姿丰坦言寫信這件事她不會靠AI，「因為AI做得不太好」。

今年6月ChatGPT故障時，停擺超過5個小時，目前故障原因尚不清楚，OpenAI官方積極進行修復作業，盡速恢復正常運作。事實上，除了ChatGPT，還有其他3款好用的生成式AI，其中輝達執行長黃仁勳最愛用的就是Perplexity。他在雜誌採訪時透露：「我一直在使用Perplexity，不過也很喜歡ChatGPT，我幾乎每天都會使用這兩款AI工具」。Perplexity號稱是世界上第一個對話式問答引擎，摘要、最新消息及程式方面，在外媒評比的表現更加出色，不過回應速度卻落後ChatGPT、Gemini及Copilot。

Google也開發了生成式AI系統「Google Gemini」，可以處理文本生成、數據分析和程式設計等任務。Google本週宣布推出Gemini 2.0 Flash實驗版，提升回應準確度，用途更為廣泛，新增更強的音訊與圖像生成能力。

微軟的Copilot是基於大型語言模型（LLM）和微軟圖形（Microsoft Graph）的數據和AI輔助工具，可以將用戶的自然語言輸入轉化為高效的生產力工具，生成文本內容。超微董事長蘇姿丰在3月舉辦的SXSW大會上表示，一直在使用微軟的Copilot助理，AI是處理一些不用太多思考的事情，像是會議記錄或追蹤計畫的好幫手，如會議記錄或追蹤計畫，但AI不太擅長寫信。

ChatGPT當機免驚！「3大超強AI工具」職場必備　黃仁勳也愛用

TVBS新聞網

AI ChatGPT 微軟 Google 黃仁勳

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