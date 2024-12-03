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加州員工提告蘋果 監控個人設備、禁止討論工作條件

中央社／舊金山2日綜合外電報導
知名科技大廠蘋果（Apple）日前在加州遭員工提告，遭控非法監控員工個人設備與iCloud帳戶，同時禁止討論薪資與工作條件。（路透）
知名科技大廠蘋果（Apple）日前在加州遭員工提告，遭控非法監控員工個人設備與iCloud帳戶，同時禁止討論薪資與工作條件。（路透）

知名科技大廠蘋果（Apple）日前在加州遭員工提告，遭控非法監控員工個人設備與iCloud帳戶，同時禁止討論薪資與工作條件。

路透報導，蘋果公司數位廣告工作人員巴克塔（Amar Bhakta）昨天向加州法院遞交訴狀，指稱蘋果要求員工在工作使用的個人設備上安裝軟體，允許公司存取他們的電子郵件、查閱相簿，瞭解健康狀況與「智慧家庭」數據以及其它個人資料。

蘋果也遭控實施保密政策，禁止員工討論工作條件，包括與媒體討論，也不能從事有法律保障的檢舉爆料。

2020年成為蘋果員工的巴克塔表示，他被禁止在Podcast談論自己的工作，並且接獲指示要他自社交求職平台領英（LinkedIn）個人資料中，刪除有關他工作條件的資訊。

訴狀內容同時指出，「蘋果的監控政策與作法令人不寒而慄，也非法限制了員工檢舉、競爭、在就業市場的流動與言論自由。」

蘋果發言人在聲明中表示，訴訟中的指控缺乏根據，蘋果員工每年都會接受關於討論工作條件權利的教育訓練。

蘋果方面表示：「蘋果聚焦於創造世上最好的產品和服務，並竭力保護我們團隊為客戶打造的各項發明。」

巴克塔的律師團也代表兩名女性提起訴訟，指控蘋果在工程、行銷與AppleCare部門，系統性支付女性員工較低的薪水。不過蘋果表示，它致力於包容性與支薪平等。

蘋果還面臨至少3起來自美國勞工部門的指控，稱其非法阻止員工彼此或與媒體討論性別與薪資歧視等問題，包括限制使用社群媒體與工作團隊溝通平台Slack。蘋果否認有不當行為。

而最新這起訴訟是根據加州一項獨特的法律提起，這項法律允許員工代表州政府向雇主提告，員工還可以拿到雇主罰款金額的35%。

加州 勞工部 Apple

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