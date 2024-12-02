別讓「不好意思」害了你 6關鍵讓人心服口服的協助你

很多人不願意尋求幫助，是因為不好意思麻煩別人，然而同時間，人們可能也錯過了建立人際關係和累積人脈的機會。示意圖。(取材自pexels@miroshnichenko)

別讓不好意思害了你

很多人不願意尋求幫助，不好意思麻煩別人，寧願把解決不了的問題放棄，也不想給別人添麻煩，這種「與世隔絕」的思想本質上是：我不去麻煩你，你也別來麻煩我。這種思想的確可以省去很多麻煩，日本 就是一個這樣的社會，每個人都有嚴格的私人空間，但是在遇到問題時會比較死板。

在人情社會中，不好意思有時會害了你，人脈是互相麻煩出來的，在盡量不給他人造成困擾的情況下，尋求一下支援，對於雙方都是好事情。

誠懇地表達需求

你需要麻煩別人時，一定要態度誠懇，明確自己的訴求，禮貌地詢問對方是否答應。在尋求幫助時要用「謝謝你 / 您」「給你 / 您添麻煩了」等類似的語言表達出自己的感謝，如果對方婉拒了你的請求，也應該表示感謝，並且用「沒關係，我再想想其他辦法。」、「沒事，我就是問問，實在不行也沒關係。」來表達出自己沒有因為被拒絕而生氣，減輕對方的心理負擔，也能緩解尷尬的場面。

麻煩別人，要有分寸

評估自己與他人的關係，才能做出合理的請求。有些人做事毫無分寸，比如喜歡和朋友提出一些過分的要求，讓人招架不住，心生反感。

與人交往講究距離感，什麼關係說什麼話，不可交淺言深，也不可做沒有分寸的事情。沒把握好分寸會讓人生嫌，不要把自己不當外人，無論是對父母還是朋友，哪怕你們親密無間，適度的距離感還是能讓人在心理上舒適。

體現出對方的價值

在你透過自己的努力卻無法完成任務時，向他人尋求幫助是無可厚非的，但世上還有另一種人：能讓人幫忙的絕不自己動手。

麻煩別人是需要消耗成本的，所以一定要恰到好處，最好能夠體現對方價值。這件事你實在完成不了，但是這對他來說是小事一樁，那麼幫你解決了麻煩，他心中會很有成就感。

就像某個女生一個人在家，家裡電燈泡忽然壞了，於是打電話給一個男生請他來幫忙，對男生而言，換個電燈泡是舉手之勞，但也能體現自己的價值，還能讓兩個人的關係更加親密，這種麻煩是有助於雙方關係的。

幫你是情分，不幫是本分

這幾年，關於公車上該不該讓座給老年人的問題，被拿上桌面討論激烈，許多人認為，年輕人主動給老人讓座，這是我們所提倡的道德觀，但這並不是強制的，不能對其進行道德綁架，而我的觀點是：我欣賞你讓座時的風采，也捍衛你不讓座時的權利。

其實在生活中，有很多道德綁架了我們的行為。因為是親戚關係，所以幫忙辦事就覺得理所當然，如果遭到拒絕就是不近人情。因為自己年長，就必須讓著弟妹，所有的虧都得自己來扛。因為是「好兄弟」，所以敬酒你得喝，不喝就是不給面子。

我們深受這些道貌岸然的道德綁架的荼毒，你得知道，別人沒有義務幫你承擔壓力，幫你是因為他人好，而不幫不等於他人不好，幫你是情分，不幫是本分。在向人求助時應學會換位思考，在與己方便時也應與人方便，理解他人。

麻煩別人，要懂得回報

在中國人的傳統文化中，講究禮尚往來，麻煩了別人要記得感恩，人與人的關係都是平衡的，你幫了我一次，我給你回報，這樣在對方心中，你才是一個知恩圖報的可交之人，有來有往才能留住人情。

高情商的人在麻煩別人時，能夠做到以下幾點：

1. 請人幫忙時，態度要好，可以帶上一點小禮品表達心意。

2. 別人幫了一點小忙，也要及時回饋，可以請對方吃一頓飯表示感謝。

3. 如果在重大事情上對你有所幫助，要時常提及，逢年過節時常看望對方。

4. 即使別人幫你沒能成功，也要表示感謝。

5. 接受了別人的幫助，在對方需要幫助時自己要盡力相助。

懂得回報和感恩，才能樹立良好的口碑，別人對你的付出不會落空，而那些不懂回報的人，希望用低廉的成本獲取別人的幫助，覺得撿到了便宜，殊不知既失去了體面和尊重，也失去了別人的信賴。

（本文出自《富蘭克林效應：沿用200多年，簡單又耐用的人際關係法則》，布克文化／ 陳允皓，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）