「建立信任」富蘭克林教你要避免、注意的7件事

在與人建立關係時，每個人的內心都有一套風險評估機制。在互動中要試圖降低風險，並增加誠信，才能使彼此在關係建立信任。示意圖。(取材自pexels@fauxels)

樹立口碑：降低交往中的風險

當你信任別人時，本身就帶有風險。每個人的內心都有一套風險評估機制，假如一個朋友向你借 1000 塊錢，這時你內心肯定需要評估一下你們之間的關係，對方的人品和經濟實力，假如借了錢沒有如約還錢，你對他的風險評估一定是大幅提升的，如果他最終都沒有把錢還給你，你會發誓再也不會借給他一毛錢。

我們想要在與人交往中樹立口碑，就得降低別人信任自己時帶來的風險，我們先來看看一些常見的引起信任危機的風險：

1. 借錢不還

不到萬不得已，不要向別人借錢，也不要輕易借錢給別人。借錢是一項非常損耗關係的行為，如果借錢就得約定好歸還的時間，如果金額比較大，就主動要求對方寫借據，請對方按時歸還。

2. 在背後說別人壞話

不要在背後說別人的壞話，世界上沒有不透風的牆，那些壞話難保不會傳到他們的耳朵裡。你在向某人說別人壞話的時候，某人也會對你心存提防，因為他覺得你也有可能在背後這麼議論他，所以要管住自己的嘴，才能受人尊重。

3. 朋友需要幫助時未能援助

當別人愈需要你、愈艱苦的時候，你伸出援助之手雪中送炭，這時信任就愈強烈。反之，朋友最需要你時，你卻選擇了逃避，這時他對你的印象會差到極點。

4. 出爾反爾，言行不一

一直堅信某事物會按照一定的軌道運轉，如果有一天它偏離了，即使重新回到原來的軌道，但從此大家就變得沒那麼堅信不疑了。「人無信不立」，一次小的失信要花大量精力去彌補，切勿覺得無所謂。

5. 斤斤計較，占小便宜

自作聰明的人往往心思縝密，計較的事情非常多，占了便宜就覺得自己聰明，吃了虧就惱怒。這種人看似聰明，其實吃了大虧，他因為占了小便宜而失去別人的信賴。

6. 能力有限，無法勝任

社會有功利的一面，在與他人合作或者幫忙時，能力強的人在別人眼中是可靠的、值得信賴的，想要獲取信任，需要展示出自己的能力和價值，只有不斷提升自身實力，才能獲得他人的信任和支持。

7. 別人的惡劣評價

我們獲取的資訊，有很大一部分來自別人的評價，如果一個人的口碑好，身邊的人都誇獎他，那他一定有過人之處;如果身邊的人都貶低他，那他存在問題的可能性就非常大。所以別人的評判是有一定價值的，我們需要在別人的看法中，找出自己的缺點。

我們對人的評價是在一朝一夕間形成的，你在一次重大的事情上出現了失誤，也許並不會引起別人的不信任，真正改變他人態度的，是一點一滴的細節，我們可以在一個人的一舉一動中看出他的個性，所以不要以為不在大事上出錯，就能夠萬無一失了。

信任的建立，是誠懇加上細節和時間，就如同《小王子》中的一段對話：

「只有被馴服了的事物，才會被瞭解。」狐狸說。

「那麼應該需要做些什麼呢?」小王子說。

「應當非常耐心。」狐狸回答道，「開始你就這樣坐在草叢中，坐得離我遠一些。我用眼角瞅著你，你什麼也不要說，話語是誤會的根源。但是，每天，你坐得靠我更近些。」

（本文出自《富蘭克林效應：沿用200多年，簡單又耐用的人際關係法則》，布克文化／ 陳允皓，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）