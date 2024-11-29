拒絕≠被討厭 高情商的人這樣「Say No」

學會拒絕他人是一門說話的藝術。在拒絕他人時，不只要委婉堅定，也要能不忘記顧及到對方的面子，並含蓄地表達真實想法，才能處事更圓融，與人相處和諧。示意圖。(取材自pexels@gabby)

愈是好說話，愈會被輕視

盡量別急著答應對方的請求。假如一個人跑過來尋求你的協助，你就需要做出分析，這件事情對你而言困難與否?你們之間的關係是否可以到達幫助他的程度?當你做出決定想要幫助他時，記得別著急，先要說出自己的為難，幫他這個忙需要滿足一連串的條件。

在表達出自己的想法後，不必著急答應，可以選擇考慮一段時間，再給他答覆，在他等待你回覆時，必定是充滿期待和緊張的，這時你的一個電話，表示雖然很為難，但是願意一試，就能讓對方對你的幫助充滿感激，並且印象深刻。

你愈是好說話，別人就愈不和你好好說話，做個好說話的人，不見得會被人重視，很容易就成了一個出力不討好的傢伙。即使給予別人幫助，也要適當表達出自己的難處，人性就是這麼有趣，讓自己不再那麼「好說話」，才能贏得朋友們的尊重。

不可忽視的討好型心理

《討好是一種病》一書中提到，習慣性討好他人的人，常常會覺得自己在盡力做「一個好人」，這恰恰是一種對他人認可的渴望，唯恐拒絕了對方，就會不被認可，這導致了認知的失衡，對自己過於不自信，過於強調了別人眼中的自己。

這類人認為，只有在不斷被別人需要，並且不斷滿足別人的需要時，自己的價值才會被體現，一旦不被人認可，自己就失去了價值，而這種觀念會讓人忽視自己自我價值的實現。

你是否想過，被你拒絕的人也許沒有你想像中的那麼失落？討好型人格的一個表現就是極度敏感，他們同理心強，能夠感知別人的痛苦，可是往往也會高估別人的痛苦。不好意思拒絕他人其中一個原因，就是擔心自己對對方造成傷害，但事實上，被拒絕的人沒有我們想像中脆弱，有著敏感內心的人總是想得太多，這就造成了對對方的過度同情。

高情商的語言藝術

1. 直截了當場拒絕

直接拒絕是一種十分有效的拒絕方式，直接並且清晰地表達出自己的拒絕意圖，這種拒絕看起來比較堅決，甚至有點冷酷無情。這種拒絕方式在人際交往中很少被用到，但是在與陌生人之間卻十分有效，比如回絕廣告推銷、騷擾電話、保險 推廣......等。

直接拒絕言語直白，不建議在和朋友相處時使用，因為這種拒絕完全沒有給對方留面子，對方無法心平氣和地接受。這種拒絕的堅決性，在拒絕廣告推銷時卻十分有用，因為你一旦表現出委婉和猶豫，他們會馬上變本加厲，給你帶來更多的推銷產品。

2. 委婉拒絕的表達方式

生活中，當別人向你發出請求時，一種是向你尋求幫助，一種是向你發出邀請，不論是哪種情況，他預期的是希望你能答應。這時如果遭到了拒絕，會給人一種「不給面子」的感覺，比起西方文化，東方文化中，長大的中國人更能體諒別人的感受，顧及別人的面子。因此在拒絕別人時，總是要先以道歉為開場白，然後明確地表達出自己的理由，最後即使自己沒能幫助對方，也要替對方想想辦法。

3. 換一種方式間接表達拒絕

語言之所以是一門藝術，在於它的千變萬化，形式萬千。特別是中國的語言藝術，委婉含蓄地表達真實想法，帶有間接性的暗示。我們來看看下面這組對話，體會一下這種表達技巧：

A：我最近真的是壓力太大了，買了房子、車子，榨乾了家裡所有的積蓄，還欠了銀行一大筆錢，孩子還得上學繳學費，真的不知道怎麼辦才好。

B：你真的很厲害，現在有車有房，我要是能像你這樣多好啊，我現在是一窮二白，啥都沒有，你就知足吧！

根據字面意思，A在向 B 抱怨自己壓力太大，手頭太緊，孩子上學的學費不知道怎麼去湊，但是裡面也包含著向B尋求幫助的意思，只不過表達得十分委婉。

B已經聽明白了A尋求幫助的內在意思，但是可能出於某種原因沒有辦法幫助A，索性就當沒有聽懂A的意思，直接根據A的表面意思，把A誇了一番，還建議他知足，並且又表示出自己一窮二白，如果A向他借錢，自己也無能為力，表面是在誇A，實際上表達的是一種拒絕。B假裝沒有聽懂A的話，就根據表面意思做出回答，這樣的拒絕完全不會讓對方沒有面子，自己也合情合理地把對方誇了一番，並且不會傷害到雙方的感情。

（本文出自《富蘭克林效應：沿用200多年，簡單又耐用的人際關係法則》，布克文化／ 陳允皓，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）