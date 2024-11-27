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不只台灣 華為等中企猛向歐美科技業亂槍打鳥式獵才

編譯劉忠勇／即時報導
西方國安官員對中國鎖定艾司摩爾及蔡司在內的供應商尤其憂心。（路透）
西方國安官員對中國鎖定艾司摩爾及蔡司在內的供應商尤其憂心。（路透）

歐美政府無不加緊限制中國獲取敏感技術，不少中國企業如今紛紛趕在川普上台之前的時機，四處吸收高階晶片和人工智慧（AI）等領域的頂尖工程師，不只在台灣、南韓，觸腳還伸向歐美各國。

道瓊社報導，中國企業鎖定幾個科技重鎮，包括台灣、歐洲部分地區以及矽谷。有些企業透過當地合資企業來掩蓋其陸廠背景，並還聘用當地員工，以免引發官方關注。

南韓當局正對非法向中國在內外國轉移敏感技術的個人嚴加懲處。南韓目前正偵辦多起相關案件，其中包括一位前三星電子高層被控非法獲取三星工廠設計圖，以供在中國仿造。

美國與歐洲對於大多數中企獵才還算開放，但歐洲情報官員表示，他們對與中國試圖吸收歐洲高科技業專家的情況感到憂心 。美國情報機構在最近評估中指出，他們認為，中國利用人才招募為手段，要成為科技和科學超級強權。

西方國安官員對中國鎖定艾司摩爾（ASML Holding）及蔡司（Zeiss）在內的供應商尤其憂心。從LinkedIn和中國職場網絡平台脈脈來看，自2021年以來，華為已在中國僱用了數十名曾在ASML及其他西方企業從事微影和光學技術的工程師在內員工。

道瓊社引述知情人士報導，掌握蔡司敏感技術的員工曾收到華為代表透過各種管道挖角，還開出高出三倍薪資的條件。

開出如此優渥條件，多數工程師依然卻步，有人怕有損個人名聲，也有人對融入中國企業文化心存疑慮。不過，中企採取的是前華為獵才專員所謂的「亂槍打鳥」的策略，最後總有人接受邀約。

台灣則在2015年左右開始留意到陸廠挖角及竊取商業機密的嚴重性。法務部調查局指出，自2020年至2024年7月，已調查約90起人才挖角案件，其中大多與半導體、電子及機械領域相關。

台灣調查人員指出，有些中國晶片企業試圖隱匿其背景，透過設在新加坡及香港的獵才公司合作來挖角，有些企業也透過在台合資的公司出面，以避人耳目。

華為 南韓 晶片

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