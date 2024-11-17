中國「降薪風」颳向橫店 臨演時薪55元 1杯奶茶都買不起

成都傳媒集團旗下《紅星新聞》指出，有網傳圖片顯示，原臨演演員群基礎費用為8小時人民幣120元（下同），調整後為每天10小時135元。調整將自11月15日開始實施。（取材取自藍鯨新聞）

中國經濟持續疲軟，不少公司行號近來相繼傳出裁員 、減薪的消息，如今連臨演的收入也受到影響。成都傳媒集團旗下紅星新聞指出，有網傳圖片顯示，原臨演演員群基礎費用為8小時人民幣120元，調整後為每天10小時135元，調整將自11月15日開始實施。

消息一出，相關話題也衝上微博 熱搜。有中國網友表示，「普通打工人的命也是命」，「該降薪的是那些流量明星」。

據福建海峽導報報導，近日，中國網上留傳一張圖片稱，橫店影視城群演降薪。圖片顯示，「原群眾演員基礎費用為120元/8小時，超時15元/小時，調整為135元/10小時，超時13.5元/小時。此調整自2024年11月15日開始實施。」

對此，橫店影視城演員公會證實該通知的真實性。有多位橫店臨時演員也表示近日已收到相關通知，還有臨演透露，「通知上的價格不是到手價，公會還會抽10%的。」也就是，臨時演員每天工作10小時，實拿的時薪甚至不到13元，只有12.15元。

消息一出，「橫店群演降薪」等相關話題瞬間衝上微博熱搜。有網友表示，「橫店群演（臨演）本來（錢）也不多，還愈減愈少…普通打工人的命也是命啊」；「辛苦站一小時，估摸著連一杯奶茶的錢都不夠，不容易啊」；「該降薪的是那些流量明星」；「降薪的風也刮到橫店群演（臨演）了」；「出去端盤子還20塊一小時呢，13.5一小時還要再被抽成百分之十」。

據了解，今年初，由於微電影在中國爆火，演員需求激增，橫店臨演工資一度調高。當時還有中媒報導，春節前後共40天的臨演基礎報酬曾上漲到每天人民幣180元，橫店臨演的數量因此爆增。

百度 百科的資料顯示，橫店影視城位於浙江省金華市東陽市橫店鎮，占地總面積達5萬多畝，是中國最大的影視拍攝基地，也是亞洲最大的影視拍攝基地之一，有「中國好萊塢」之稱。