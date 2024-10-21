五十歲後別再困在工作 開始享受「繞路」的樂趣

去推開那些以往不曾打開的門，看一看未知的世界，如果有趣就繼續往前走，覺得無聊折返就好。請抱持「享受」的心情，繞路而行吧！示意圖。（取材自pexels.com@Boys In Bristol SmokZ）

走在人生這條路上，看起來像是單行道，實則不然。

在前進的途中，路旁會出現幾扇門，推開門走進去又是截然不同的新世界，這就是人生的有趣之處。

到四十歲為止，我們大概都沒有注意到周遭有門的存在。眼前有該做的工作，為了家庭也必須要不斷向前走，完全沒有環顧四周的餘裕，也就是「目不斜視」的前進。但是到了五十歲，開始有一點可以享受繞路的餘裕了。

所謂周遭的門，並非是多了不得的東西，興趣之門也是其中之一。應該有以前想做，但一直沒有機會去嘗試的興趣吧！

想騎機車到遠方去旅行，卻抽不出時間；想到國外去釣魚，卻沒有閒錢。人生中有很多總想著有一天要去實行，但卻無疾而終的事情。我覺得這非常可惜。

不要一開始就放棄，請先推開門，即使是一小步也好，就踏進去看看吧！

有人會說「我沒有任何嗜好」。真的會有完全沒有嗜好或興趣的人嗎？沒有嗜好代表對任何事情都無感，但是，只要活著就不可能如此。「想吃美食」是一種興趣，「每天都要散步」也是很棒的興趣。把一些小事當成契機，試著走進未知的世界。

五十歲後，是可以享受繞路的時期。人生不是一條單行道，有時候也可以繞道而行。去推開那些以往不曾打開的門，看一看未知的世界，如果有趣就繼續往前走，覺得無聊折返就好。請抱持「享受」的心情，繞路而行吧！

若要享受繞路的樂趣，最重要的是「心態」，不要將事物只分為善惡或正負。

四十多歲時，很容易將任何事情都看成好壞二擇一。工作不是成功就是失敗、在公司不是受重用就是被忽視、不是賺錢就是賠錢、對自己沒有好處就是壞處。

由於在不知不覺中就會陷入上述的思考模式，因此也會避開所有無利可圖的行為，若有繞路的想法，馬上就會被勸阻。即便覺得似乎很有趣，一旦知道沒有好處，就會放棄去開門。雖然這種想法也是無可奈何，但是如果只執著於得失，人生路必定愈走愈窄。

所謂的「有好處」到底是什麼？營業額提高、做出績效等，的確對公司有助益。只要還在公司上班，以此為目標無可厚非。但是面對自己的人生時，對公司有好處的事，不見得百分之百對自己也有益。你是不是一廂情願地以為兩者是一致的呢？

並不是一切都要以工作為主。上班時必須努力為公司創造利益，但你要知道，這並非是人生的全部。公司的評價不代表一切。工作上的得失和人生的得失不能混為一談，完全是兩回事。

過了五十歲，你要有專屬於自己的衡量標準。離開以往的單行道，稍微往旁邊的小路走過去。這不是逃避，也不是走捷徑，而是讓自己的人生更豐富。

五十歲後，更適合學習新事物

有位大叔五十多歲時去讀研究所，他從年輕時就很喜歡古典文學，夢想是讀研究所並成為學者。但是那時候沒辦法讀研究所，而且即便入學，古典文學這條路也難以養家活口，所以這位大叔就進了跟文學完全無關的食品製造商工作。

在五十歲之前，他都只是業務員。等孩子們長大成人後，工作也比較有餘裕，他決定去讀研究所在職專班。五十多歲的年紀即使研究所順利畢業，今後也很難成為學者，辭掉工作靠古典文學吃飯更不可能，而且還要花錢付學費，經濟上一點幫助都沒有。

但是那位大叔開始讀研究所之後，心靈卻感受到無比充實。他不擔心未來，也不在意得失或評價，在這種環境下學習古典文學，其樂趣是年輕時無法比擬的。

我想，這位大叔一定是找到另一個衡量的標準。從這個觀點來看，五十歲後，是學習新事物最適合的時期。

這樣做賺得到錢嗎？有沒有方法能讓考績更好？在沒有這些多餘的煩惱後，可以純粹的做自己想做的事。只要不會給家庭或社會帶來困擾，做什麼都自由自在，想打開哪扇門都無所謂。

以往拚命地走在單行道上，為了公司和家庭盡心盡力，心無旁騖。五十歲後，就好好犒賞自己吧！

「繞路」正是對人生的犒賞。請盡情享受吧！

《50歲後，隨心所欲的生活：捨棄、放手、不強求，這一次，你要為自己而活！》（圖片提供／聯經出版）

（本文出自《50歲後，隨心所欲的生活：捨棄、放手、不強求，這一次，你要為自己而活！》，聯經出版／枡野俊明，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）