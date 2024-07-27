夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

輝達創辦人黃仁勳。(美聯社)

AI熱潮帶動輝達 （NVIDIA）的股價，執行長黃仁勳 身價也水漲船高，也讓不少人將輝達視為職涯首選、夢想中的公司。不過，日前一名在輝達的員工就透露，其實工作壓力非常大，且時常加班，工時長已影響到生活品質。對此，過來人有感嘆「相比台積電 ，真的是最高壓」。

一名網友在台灣Dcard論壇發文，稱自己在輝達工作了兩年半，最近看到論壇上有許多人將輝達當成第一志願，認為加上股票的話薪水很高。不過他以自身經驗提醒，輝達的工作壓力非常大，就連面試時主管也會提醒應徵者工作非常操勞。他認為，那些覺得研究生生活很苦的人，來到輝達工作後才會發現研究生時期有多麼幸福。

原PO進一步指出，如果沒有家庭和房貸壓力的情況下，找工作前真的可以多想想，因薪水不是一切。他認為，年薪150萬台幣（約4.6萬美元）的生活可以讓人得到90分的幸福感，250萬台幣（約7.6萬美元）的生活頂多再加到93分，但如果把工時和壓力算進去，也許直接扣掉20分。

他強調並非要勸退大家，而是希望大家多想一想自己真正要的是什麼。若只是為了高薪，不在乎每天從起床到睡覺前都在工作，睡著前還在想工作的事，讓整個人生從此被工作佔據，那麼很適合來輝達練功。不過若無法接受高壓工作，研究生時期就感到很痛苦，想要開心地過生活，不想永遠都在工作，那就真的要仔細想清楚。

對此，一票過來人喊「NV本來就很操了，我也是看在股價的份上，繼續捏著，捏久了就不再變形了XD」、「難怪我看我同樓層對面的NV仔整天喊累，辛苦了」、「台積電、輝達、聯發科都待過…NV真的是最高壓」、「NV職等愈高，能力／責任愈大，會愈操⋯」、「心有戚戚焉，沒在NV，但略有耳聞，那裡很厲害沒錯，薪水高也是事實，很操更是真話」。

不過也有網友稱「我也在NV，工作三年年薪就有700萬，壓力再大我也甘之如飴」、「我畢業進NV，2年含股票賺了大概1000，平均工時不到8，滿涼的工作環境氣氛都很好，這真的要看部門」、「NV仔 +1，但我熱愛當碼農，所以都會自主加班，月底薪水進帳又更踏實了」。

根據「紐約雜誌」（New York Magazine）報導，輝達員工除基本薪資，報酬大多來自於股權。一名20多歲在輝達工作三年的基層工程師對於一年多的改變感到訝異，不僅送給媽媽豪華酒店的旅遊行程、替妹妹繳交大學學費購置新款筆電與名牌鞋，女友也有了珠寶，且兩人還常到米其林星級餐廳約會。以他而言，除了20萬美元的基本薪資外，入職3年，他已綁定約160萬美元的股票，再工作一年就可以兌現。

夢想進輝達！員工爆「高壓長工時」秘辛 過來人嘆：比台積電還操

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