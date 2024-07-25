公司CEO請實習生幫忙買禮物卻要保密 事後發現是詐騙

剛剛入職公司就被所謂「總裁」(CEO)熱情聯繫並委託幫忙的潘小姐，差點就中了新型禮品卡詐欺的圈套。(記者高雲兒／攝影)

剛剛入職公司就被所謂「總裁」(CEO )熱情聯繫並委託幫忙的潘小姐，差點就中了新型禮品卡詐欺的圈套；事後她發現原來此來套路經常在各個公司上演，而且總是瞄準新人，讓她懷疑是否有類似使入職信息洩密的專業系統。

今年尚在紐約讀書的潘小姐說，她在本月月初進入一機構實習，沒多久，收到自稱是總裁的短信：稱計畫為在五月份為表現出色的員工準備禮品卡來給他們一個驚喜，希望她能協助並保密，不要破壞驚喜。

潘小姐不疑有他，一口答應，對方隨後要求潘小姐確定附近最近的便利店，潘小姐回覆附近五分鐘路程內就有一家，還熱心問到是否需要寄去公司總部華府。

潘小姐在回覆信息的過程中和朋友分享此事，「她和我說有點怪怪的，為什麼CEO會給我一個新人發信息，讓我幫忙」。潘小姐按照朋友的建議，要求和這位「總裁」通話，對方用各種理由拒絕此事，潘小姐才確定是詐騙。

她回想此事，最開始這名自稱總裁的騙子用谷歌 郵箱結尾的郵箱詢問她私人號碼，隨後傳短信要求買禮品卡，「其實已經疑點重重，但是我因為從來沒有和總裁有郵件往來，我們的工作郵箱也是谷歌郵箱(gmail)，所以我一開始沒懷疑」。

她表示，原來遠在紐約長島 的朋友公司之前就有類似騙局，「她和我說，公司有一位新入職的華人大姐，收到公司老闆讓她買禮品卡的要求，這位大姐英文不好，直接問公司同事，同事一看就知道不是老闆發的」。