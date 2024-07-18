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Subway員工因顧客穿反同衣服拒絕服務 基督徒揚言抵制

世界新聞網／輯
街頭佈道者格里沙姆因為穿有反墮胎和反同性戀文字的上衣，遭Subway員工拒絕替其服務，許多基督徒看過影片後憤怒地表示要抵制Subway。(翻攝 X @LexitMovement1 )
街頭佈道者格里沙姆因為穿有反墮胎和反同性戀文字的上衣，遭Subway員工拒絕替其服務，許多基督徒看過影片後憤怒地表示要抵制Subway。(翻攝 X @LexitMovement1 )

來自德州的街頭佈道者格里沙姆（David Grisham）日前走進威斯康辛州一間Subway，正準備點餐時店員卻因他穿有反同性戀及反對墮胎字樣的上衣拒絕替他服務，雙方互動的影片曝光後惹怒許多基督教信徒，揚言抵制Subway。

每日郵報（Daily Mail）報導，格里沙姆日前到威斯康辛州參加共和黨全國代表大會，他和另外三位朋友到位於沃納基（Waunakee）的Subway分店想點份三明治。

報導指出，Subway的女店員看到格里沙姆穿有反對墮胎和反同性戀文字的衣服後，拒絕為四人點餐，格里沙姆和朋友只好離開另找地方吃飯。許多基督徒看到格里沙姆一行人和女店員間的互動影片後憤怒地表示要讓Subway像百威淡啤（Bud Light）那樣被抵制。

百威淡啤去年邀請跨性別網紅穆瓦尼（Dylan Mulvaney）代言，引發保守派抵制行動，銷售驟降，痛失啤酒零售龍頭地位，也拖累母公司股價蒸發60億元。

有基督徒回覆影片，表示他才不在乎Subway的回應是什麼，他只知道他再也不會踏進任何一間「那骯髒的小店」。

格里沙姆說，他和朋友絕對沒有要挑起對立的意圖，他們只是穿著寫有「墮胎是謀殺」，及聖經羅馬書中認為同性間的性行為是罪的文字，在Subway的過程中沒有和其他人說任何一個字。

格里沙姆說，女店員只是看了一眼他們的衣服就直接無禮地說不會替他們點餐；影片中女店員面對格里沙姆一行人質疑是否不幫他們製作餐點時，回覆「我拒絕你們的點餐」，並一邊製作其他客人的三明治。

格里沙姆說，理性的人面對不同意見時會保持理性，在服務別人時也會保持專業，不流露自己的情緒。

根據1964年民權法案（Civil Rights Act of 1964），餐廳不得因為宗教信仰而歧視顧客。

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