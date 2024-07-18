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月薪連房租都付不出來…加州迪士尼員工爭加薪、揚言罷工

中央社／加州安那罕17日綜合外電報導
200多名迪士尼員工17日在加州主題公園外抗議。（路透）
200多名迪士尼員工17日在加州主題公園外抗議。（路透）

200多名迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort）員工17日在舉世聞名的加州主題公園外抗議，要求加薪，並譴責該公司在即將舉行的罷工投票前涉嫌反工會的做法。

中央社引述法新社報導，這場示威是由代表約1萬4000名迪士尼度假區員工的工會籌辦，有些人穿著「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）、「星際大戰」（Star Wars）主題遊樂設施的服裝前來參加。

他們高舉寫著「米奇想要公平報酬」和「迪士尼，不要成為惡棍」的標語，在洛杉磯附近的安那罕（Anaheim）遊行。

44歲的樂園員工克里斯塔爾斯（Ginny Cristales）說：「我們應該拿到公平的薪資。罷工是我們最後的手段，我們不想這麼做，但如果迪士尼不守規定，不給我們我們需要的東西，那麼我們準備好了。」

200多名迪士尼員工17日在加州主題公園外抗議。（路透）
200多名迪士尼員工17日在加州主題公園外抗議。（路透）

4月以來，迪士尼一直與代表其度假區員工的4個加州工會進行談判。

目前勞資談判沒有任何成果，工會還指責這個所謂的「世上最快樂的地方」恐嚇員工。

據稱迪士尼已對500多名別有工會徽章的員工做出懲戒與警告，徽章上印著米老鼠手部戴手套握拳的圖案。

克里斯塔爾斯說：「上週，我看到一位經理要一名演員拿掉徽章，他告訴她，會記他一筆。她壓力很大，而且很害怕。」

全國勞工關係局（National Labor Relations Board）已針對這些指控展開調查。

員工將於19日投票決定是否授權罷工，如果罷工獲得授權，工會將決定罷工條件和持續時間。勞方與迪士尼的合約談判訂於22日與23日進行。

去年好萊塢演員和編劇大罷工造成影劇業界重傷，迪士尼若也展開大規模罷工，將具有歷史意義。

根據「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），迪士尼度假區員工1984年之後就沒罷工過。

育有4個小孩的克里斯塔爾斯表示，2800美元月薪連她家的租金都付不出來。

17日聽到的其中一個口號是這樣喊的：「我們創造魔法，賺錢的是他們。」

還有抗議者的T恤上寫著：「迪士尼要為度假區投資20億美元，卻不願付員工生活費。」

迪士尼 罷工 加州

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