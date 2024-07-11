資遣懷孕員工被認定歧視 一串表情符號讓主管賠定了

蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的非洲健康研究組織遭前員工指控因為懷孕遭資遣，被法官判定要賠償2萬1681英鎊（約2萬7882美元）。圖為懷孕示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Leah Newhouse）

蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的非洲健康研究組織（Africa Health Research Organization，Ahro）的前人力資源員工雷茲瓦尼（Mahnaz Rezvani）去年在懷孕期間遭解雇，主管亞羅（Abubakar Yaro）甚至在解僱時傳大笑的表情符號給她，遭判定歧視 懷孕，雷茲瓦尼最終獲2萬1681英鎊（約2萬7882美元）的賠償。

每日郵報（Daily Mail）報導，雷茲瓦尼去年2月獲聘擔任Ahro的人力資源資深專員，在通過試用期後，亞羅問她是否考慮升任經理，但雷茲瓦尼當時發現自己懷孕了，因此婉拒升職。

特別法庭指出，Ahro在去年6、7月遲發薪水，因為亞羅在找新的投資 者，雷茲瓦尼去年8月底以電子郵件告知亞羅自己懷孕了，預產期是今年2月；亞羅9月時發出訊息，告知接下來六周將進行裁員 ，他將找新的投資者並決定不再管理組織，雷茲瓦尼以電子郵件向亞羅表示，她認為自己因為告知懷孕被裁員，但亞羅沒有回信。

亞羅在9月22日以WhatsApp通知雷茲瓦尼將辦公室鑰匙交給新的主管，雷茲瓦尼表示自己仍是員工，想和新主管見面，但亞羅拒絕，也不願告知對方雷茲瓦尼的電話，雷茲瓦尼態度強硬地回覆亞羅既然他已退出管理，她會等新的主管和她聯繫，亞羅以一排七個大笑的表情符號回覆她。

雷茲瓦尼說，她收到大笑表情符號後，認為自己的工作沒了，對於失去年薪3萬2千英鎊（約4萬1千美元）的工作感到憤怒並告上法院。

法官墨菲（Lesley Murphy）認為，雷茲瓦尼遭解雇，懷孕是主要原因，亞羅並沒有反駁或糾正雷茲瓦尼推測自己被裁員的原因的信件，之後雷茲瓦尼被要求交出辦公室鑰匙，這讓人認為自己不會繼續任職。

墨菲說，當雷茲瓦尼說她會等新的主管聯繫她時，亞羅發送的七個大笑表情符號會讓人很難認為自己可以繼續待在該工作職位，似乎在嘲笑雷茲瓦尼認為新主管會聯繫她的想法。