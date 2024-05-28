台日韓文化「適合」半導體製造？ 前台積電研發長：美中有短板
被列為「台積電研發六騎士」之一的前台積電電研發處長、現任台灣大學領導學程兼任教授楊光磊受訪表示，對於先進半導體製造，亞洲國家擁有的優勢是技術嫻熟的工程師和紀律嚴明的工作文化。
他先指出，「對於任何想建置自有半導體供應鏈的國家，人是關鍵因素」。而在晶片業的數十年觀察讓他確信，強調尊重前輩和導師的亞洲儒家文化很適合現代晶片製造。
他說，晶片製造涉及複雜過程，每個步驗都不容出錯，並不適合爭論不休，需要能遵守各項規定和標準操作程序的訓練有素人才。
他補充表示，台灣和南韓擁有很適合半導體生產的工作文化，晶圓廠需要經過紮實訓練的工程師，需要他們願意聽令也願意加班把事情做好。日本也有類似的工作文化，有助其振興晶片產業。
反觀西方文化看重創造力、創新和獨立思考，這些是打造新興產業的必要條件。
但文化不是唯一要件。楊光磊指出，美國的頂級人才對半導體製造興趣不高，部分原因在於有其他高薪技術工作可供選擇。半導體製程工程師的平均年薪大約4萬4000美元，遠低於軟體工程師的14萬5000美元。
連中國大陸也面臨同樣的人才短缺困境，頂大畢業生並不想進入晶片業，金融和網路在內的行業能提供更優渥的薪酬。對岸還有流動率高的問題，那裡有許多晶圓廠可以投靠，年輕人可能工作一、兩年就跳槽，未獲得完整訓練。
上一則
FB留言