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台日韓文化「適合」半導體製造？ 前台積電研發長：美中有短板

編譯季晶晶／綜合外電
專家說台灣、南韓和日本等亞洲國家擁有技術嫻熟的工程師和紀律嚴明的工作文化，是發展半導體製造業的兩大優勢。示意圖。(路透)
專家說台灣、南韓和日本等亞洲國家擁有技術嫻熟的工程師和紀律嚴明的工作文化，是發展半導體製造業的兩大優勢。示意圖。(路透)

被列為「台積電研發六騎士」之一的前台積電電研發處長、現任台灣大學領導學程兼任教授楊光磊受訪表示，對於先進半導體製造，亞洲國家擁有的優勢是技術嫻熟的工程師和紀律嚴明的工作文化。

他先指出，「對於任何想建置自有半導體供應鏈的國家，人是關鍵因素」。而在晶片業的數十年觀察讓他確信，強調尊重前輩和導師的亞洲儒家文化很適合現代晶片製造。

他說，晶片製造涉及複雜過程，每個步驗都不容出錯，並不適合爭論不休，需要能遵守各項規定和標準操作程序的訓練有素人才。

他補充表示，台灣和南韓擁有很適合半導體生產的工作文化，晶圓廠需要經過紮實訓練的工程師，需要他們願意聽令也願意加班把事情做好。日本也有類似的工作文化，有助其振興晶片產業。

反觀西方文化看重創造力、創新和獨立思考，這些是打造新興產業的必要條件。

但文化不是唯一要件。楊光磊指出，美國的頂級人才對半導體製造興趣不高，部分原因在於有其他高薪技術工作可供選擇。半導體製程工程師的平均年薪大約4萬4000美元，遠低於軟體工程師的14萬5000美元。

連中國大陸也面臨同樣的人才短缺困境，頂大畢業生並不想進入晶片業，金融和網路在內的行業能提供更優渥的薪酬。對岸還有流動率高的問題，那裡有許多晶圓廠可以投靠，年輕人可能工作一、兩年就跳槽，未獲得完整訓練。

晶片 台積電 供應鏈

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