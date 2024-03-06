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同職位AI跟非AI年薪相差上萬元 但企業還在紙上談兵

編譯劉忠勇／綜合外電
從線上招聘平台 ZipRecruiter 來看，AI相關職缺的薪酬，比非AI職缺高出上萬美元。(路透)
從線上招聘平台 ZipRecruiter 來看，AI相關職缺的薪酬，比非AI職缺高出上萬美元。(路透)

美國企業正加緊招募人工智慧（AI）專業人士並開出更高薪水，在科技業在內眾多產業裁員之際，AI相關的就業市場卻頗有成長。

馬里蘭大學史密斯商學院教授和追蹤AI就業計畫的主持人Anil K. Gupta指出，在OpenAI的ChatGPT問世之前就已經有機器學習工程師、數據科學家在內的AI相關職缺。而ChatGPT為AI技術提供了用戶介面，讓大家發現將AI切入產品和工作的方式。

根據馬里蘭大學研究人員的調查，與2022年12月的低點相比，新的AI職缺增加42%，ChatGPT於2022年末發表引發了一場AI熱潮，即是部分原因。

在美國大企業都出現AI和其他科技職缺此長彼消的現象。最近幾個月，亞馬遜幾個部門裁員，理由是業務重心調整至AI在內的業務。Google母公司Alphabet雖在削減支出，但持續努力將資源集中於AI發展上。UPS計劃今年裁員約1.2萬人，但也增加對AI和機器學習工具的應用。上周，蘋果（Apple）放棄了長達十年的電動車項目，並將部分員工轉調至AI工作。

物色AI人才的公司顯然也願意支付高薪。Aon最近對部分科技客戶的調查發現，約3/4的受訪業者表示，AI專才值得付給較高的酬勞，這表示新進AI人才拿到的薪酬會比現有員工更高。

從線上招聘平台 ZipRecruiter 來看，AI相關職缺的薪酬，比非AI職缺高出上萬美元。以待遇最好的資料庫工程師為例，AI職缺平均開出的年薪接近11萬美元，非AI職缺則低於10萬美元。

企業對AI仍處於紙上談兵階段

不過，由麻省理工學院科技評論和澳洲電信公司Telstra對全球超過300位企業領導人的調查發現，只有9%開始大量使用AI。

大多數業者對於AI潛力雖表樂觀，也看好應用範圍會擴大，但目前就連率先採用AI的人，對AI的布署仍很有限。

澳洲國家人工智慧中心主任Stela Solar在調查報告中說：「有一種誤解是，執行成熟且符合企業需求的生成式AI很容易。」

他說，採用AI可能需要企業「具備提升資料質量和能力、隱私措施、AI技能，並實施內部安全和負責任的AI治理」。「這需要周邊因素配合，像是應用程式設計、資料和業務流程相連接、公司政策等等，這些均付之闕如」。

AI 裁員 ChatGPT

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