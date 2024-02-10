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紐約女街頭哭訴找不到工作 影片2300萬次點閱

編譯徐薏茹／綜合報導
26歲的洛哈妮·桑托斯在自拍抖音影片中，滿眼淚水地告訴觀眾，自己從大學畢業，擁有雙學位，但找不到工作。這段影片的觀看次數已突破2300萬。(取自TikTok)
26歲的洛哈妮·桑托斯在自拍抖音影片中，滿眼淚水地告訴觀眾，自己從大學畢業，擁有雙學位，但找不到工作。這段影片的觀看次數已突破2300萬。(取自TikTok)

一名受過大學教育的Z世代人正在努力求職，但卻連最低工資的工作也找不到；她在TikTok影片中分享她的挫折，意外爆紅，引發迴響，還有陌生網友提供她工作機會，並給予職涯建議。

這段影片的觀看次數已突破2300萬，26歲的洛哈妮·桑托斯(Lohanny Santos)滿眼淚水告訴觀者，自己從大學畢業，擁有雙學位，但找不到工作。

桑托斯拿起一疊印出的履歷，表示情況「令人難堪」，因為她正在申請最低薪資的工作，「這不是我所期望的，我大學畢業，有傳播和表演兩個學位，會說三種語言。」

桑托斯住在紐約市布魯克林，她告訴商業內幕(Business Insider)，在2023年11月失業以前，她一直是一名保母。

@lohannysant

I got tear stains on my resume 😔😔😔 #nyc #unemployed

♬ original sound - Lohanny

接著她開始申請公司職位，同時在TikTok創作，希望成為一名「全職網紅」

但她的TikTok沒有產生足夠的收入，求職申請也未得到回覆，到1月的第三周，桑托斯的存款已經花光。

1月29日，她列印一疊履歷去找工作，「我拿著履歷去不同的咖啡廳，就像我16歲時一樣，我就是這樣找到第一份工作。」。

然而親自找工作並沒有帶來收穫，「我對自己感到沮喪和失望，因為在成長過程中，我被灌輸的觀念是，如果我受教育、去上大學，我就會成功。」

桑托斯親自去求職的當天製作這部後來暴紅的影片。

她的影片在發布後幾個小時內流覽人次就上了300萬，數千名網友留言表示他們處於相同的困境。

桑托斯表示：「我在社群媒體平台上收到來自許多人的電子郵件和訊息，這些人來自世界各地，告訴我他們的教育程度比我高，而他們也找不到工作。」

桑托斯表示，有陌生人在看過她的影片後，提供她工作邀請和機會。

儘管桑托斯最初擔心在網路上分享她的困境會讓人覺得自己是「懶惰」的Z世代，但情況正好相反，「我一直擔心人們認為我懶惰，因為我沒有工作。我不工作並不代表我還沒準備好投入職場。」

Z世代洛哈妮·桑托斯一心想成為網紅，但連最低工資的工作也找不到，她在TikTok...
Z世代洛哈妮·桑托斯一心想成為網紅，但連最低工資的工作也找不到，她在TikTok影片中分享她的挫折，意外爆紅，引發迴響，還有陌生的網友提供她工作機會並給予職涯建議。(Lohanny Santos領英網頁)

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