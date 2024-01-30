沃爾瑪加碼這個職位福利 不需大學學歷 年薪突破40萬

沃爾瑪正在加碼超級商店店經理的福利，在年薪方案加入配發股票，年收入最高可超過40萬美元。（美聯社）

在亞馬遜、梅西百貨 （Macy's）及Wayfair等零售商都在裁員之際，沃爾瑪 （Walmart）卻對一種員工需求殷切：超級商店經理。沃爾瑪正加碼福利，在年薪方案加入配發股票，年收入最高可超過40萬美元。

沃爾瑪宣布，從4月起，旗下所有美國管理占地約18萬平方英尺（約1.7萬平方公尺）商店的店經理，每年都將收到多達2萬美元的沃爾瑪股票，藉以吸引人才並留才。

管理超級中心（supercenter）的店經理每年可領得2萬美元股票，規模較小的「街坊超市」（Neighborhood Market）、所謂一級商店的店經理，每年也可獲得1.5萬美元股票，規模再更小的「小鎮超市」（Hometown）店經理則可拿到1萬美元股票。

沃爾瑪表示，這些股票將分三年發放，每季給予12分之一的股票所有權，每次在4月提供。

沃爾瑪聘有上千位店經理，每人可監督員工350人、年營收1億美元的商店，許多人都是從店員開始，再一路往上爬，都沒有大學學歷，平均花五年成為管理職，現任執行長佛納（John Furner）也是30年前從時薪人員當起，後來升任店經理。沃爾瑪店經理的平均底薪為每年約12.8萬美元，若達到目標，還可領取多達200%底薪的獎金。

這意味著一家沃爾瑪大型商店的成功店經理年薪最高可達40.4萬美元。沃爾瑪發言人拒絕透露有每年通常有多少店經理領取全額獎金。

沃爾瑪的店經理工作近年已愈來愈複雜，也扮演關鍵角色，一家典型的超級中心店經理要監督上百名員工、確保庫存充足、並管理數百萬美元的銷售資金，也更加涉足管理物流和取貨等業務。佛納表示，在店經理薪酬方案加入自動配股，「將讓店經理更容易以店家所有人的思維思考，因為他們就是」。

沃爾瑪也將繼續推行讓員工購買股票的計畫，讓員工每年可直接購買最多1800美元的股票，由公司媒合其中15%購買，但員工購股沒打折。在此同時，沃爾瑪也在調整員工薪資結構，調降部分新進人員的起薪，影響揀取網路訂單的人員、貨架補貨人員等員工。

面對勞工短缺困境，沃爾瑪已擔心店經理陣容，2022年啟動一項招募與培訓大學畢業生的計畫，以幫助建立潛在人選，該公司的經理和其他員工的流失率已在過去一年回穩。佛納說，店經理留任時間更久，去年秋季為年底購物季招募的臨時員工也減少。

研究機構GlobalData董事總經理桑德斯（Neil Saunders）指出，沃爾瑪不只是要避免高階主管跳槽目標百貨 （Target）和好市多（Costco）等競爭對手，也是要提供更多提振利潤的誘因，因為店經理是一家店面業績的成敗關鍵。