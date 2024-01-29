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Levi's宣布全球裁員15% H&M預計關閉西班牙28家門市

記者曾智緯／即時報導
H&M集團證實，計畫關閉西班牙超過五分之一的門市，並解雇多達588名員工。（圖／H&M提供）
H&M集團證實，計畫關閉西班牙超過五分之一的門市，並解雇多達588名員工。（圖／H&M提供）

新的一年到來，全球景氣似乎沒有如預期的回升太多，致使丹寧服飾大廠Levi's、平價時尚巨擘H&M集團，都紛紛祭出裁員政策來止血，預計會有超過千人將面臨失業。

在最新的年度財務報告中，Levi's即將走馬上任的執行長Michelle Gass，首要做的就是全球裁員，達到目前既有員工數的15%，讓服飾市場都譁然。Levi's在日前公布了2023年第四季和全年業績，雖然營收對比2022年為持平，然而扣除逐年成長的成本、匯率，淨利還是下跌超過50％。

為了要長期盈利都增加，Levi's推動了產品銷售優化措施，希望能讓品牌更直接地面對消費者，特別是在2023年時相關業務成長最迅速，因此讓經營層調整了品牌重組腳步。Michelle Gass更認為牛仔裙、洋裝和夾克等產品將強化直接面對消費者的業務，因此削減人事成本，成為了Levi's當前最重要的課題。

不只Levi's要裁員，H&M集團也在年度財報中也證實，計劃關閉西班牙超過五分之一的門市，並解雇多達588名員工。H&M認為合適的地點開設門市並保持競爭力是首要任務，所以為了增強現有商店的購物體驗，積極尋找新機會，並在必要時就關閉部分據點是明智決定。

但市場普遍認為，西班牙是競爭對手Zara的大本營，H&M即使在該地擁有133家門市，但坪效不如預期，只能裁撤28家商品來止血。H&M與全球其他大型時尚零售商的做法一致，藉由結束較小的門市，同時擴大旗艦店，以吸引更多客流量，並可兼作電子商務物流中心。

丹寧服飾大廠Levi's希望能讓品牌更直接地面對消費者，預計全球裁員，達到目前既...
丹寧服飾大廠Levi's希望能讓品牌更直接地面對消費者，預計全球裁員，達到目前既有員工數的15%。（圖／Levi's提供）

H&M 裁員 匯率

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