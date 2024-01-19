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沃爾瑪加薪留才 店長年薪調升至逾12.8萬元、看重門市獲利

編譯季晶晶／綜合18日電
沃爾瑪（Walmart）周四調高店經理的起薪至12.8萬美元，2月1日起生效。（美聯社）
沃爾瑪（Walmart）周四調高店經理的起薪至12.8萬美元，2月1日起生效。（美聯社）

沃爾瑪（Walmart）周四宣布，店經理的平均年薪將從11.7萬美元調高逾9%到12.8萬美元，自2月1日起生效，因為這家零售業巨擘希望能在勞動力緊張的環境下吸引到並留住員工。

除調整基本工資，沃爾瑪還為店經理「重新設計」獎金計畫。根據沃爾瑪官網，計算年度獎金時將更看重門市獲利。負責美國門市營運的沃爾瑪執行副總裁Cedric Clark貼文說，如果達成所有的業績目標，店經理的獎金最高可領基本工資的200%。這個比率高於過往。

沃爾瑪發言人說，店經理已經有十多年未曾調薪。以往決定獎金主要看門市的銷售額，店經理最多可領到基本工資的150%。

零售業者想留才頗有難度，員工愈來愈常碰到不講理的顧客，而順手牽羊等店內盜竊行為與日俱增。

雖然近年來企業搶才導致工資普遍上漲，但有跡象表明，至少對某些職位，雇主的話語權逐漸回歸。沃爾瑪去年改革工資結構時降低部分新員工的起薪，受影響的包括線上訂單揀貨員和貨架堆高機手。

沃爾瑪說，大約75%的店經理從時薪人員做起。

沃爾瑪股價周四上漲1.35%到163.24美元，該股去年勁揚11%，不如史坦普500指數大漲24%，但表現優於史坦普500消費品指數下跌2.2%。

沃爾瑪 基本工資 零售業

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