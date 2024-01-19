沃爾瑪加薪留才 店長年薪調升至逾12.8萬元、看重門市獲利

沃爾瑪（Walmart）周四調高店經理的起薪至12.8萬美元，2月1日起生效。（美聯社）

沃爾瑪 （Walmart）周四宣布，店經理的平均年薪將從11.7萬美元調高逾9%到12.8萬美元，自2月1日起生效，因為這家零售業 巨擘希望能在勞動力緊張的環境下吸引到並留住員工。

除調整基本工資 ，沃爾瑪還為店經理「重新設計」獎金計畫。根據沃爾瑪官網，計算年度獎金時將更看重門市獲利。負責美國門市營運的沃爾瑪執行副總裁Cedric Clark貼文說，如果達成所有的業績目標，店經理的獎金最高可領基本工資的200%。這個比率高於過往。

沃爾瑪發言人說，店經理已經有十多年未曾調薪。以往決定獎金主要看門市的銷售額，店經理最多可領到基本工資的150%。

零售業者想留才頗有難度，員工愈來愈常碰到不講理的顧客，而順手牽羊等店內盜竊行為與日俱增。

雖然近年來企業搶才導致工資普遍上漲，但有跡象表明，至少對某些職位，雇主的話語權逐漸回歸。沃爾瑪去年改革工資結構時降低部分新員工的起薪，受影響的包括線上訂單揀貨員和貨架堆高機手。

沃爾瑪說，大約75%的店經理從時薪人員做起。

沃爾瑪股價周四上漲1.35%到163.24美元，該股去年勁揚11%，不如史坦普500指數大漲24%，但表現優於史坦普500消費品指數下跌2.2%。