全球CEO調查：預估生成式AI今年將導致至少裁員5%

根據一項最新調查，有四分之一的全球執行長預期部署生成式AI，將導致今年裁員至少5%。(路透)

根據會計師事務所PwC所進行的一份調查，全球企業執行長們愈來愈擔心他們業務的長期可生存能力，原因是來自生成式AI 與氣候因素干擾的壓力增加。此外，有四分之一的執行長預期部署生成式AI，將導致今年裁員 至少5%。

PwC表示，在針對105國超過4,700位全球執行長進行的調查中，約45%受訪者不認為他們的業務在未來十年內是可行的，除非進行重大調整。

PwC全球聯盟組織主席莫里茲（Bob Moritz ）在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）登場前表示：「55%認為他們不必做出根本性的調整，而我主張這有點天真，因為他們周圍的這個世界變化是如此地快。」

多數受訪者最擔憂的議題是生成式AI的進展，約75%預測這項技術在三年內將大幅改變他們的業務。四分之一的執行長預期，部署生成式AI會導致今年至少5%的裁員。

調查顯示，媒體與娛樂、銀行保險和物流業最可能因為先進的AI工具而引發裁員；至於工程、營建和科技公司，是最不太可能因自動化而預期裁員的產業。

談到AI導致科技業的裁員與初階人員職位凍結聘僱時，思愛普（SAP）技術長穆勒表示：「如果你只看同樣的技術，我認為那將會有影響。」「因此，需要的是具有更優秀技能的人才。」

調查還顯示，約46%受訪者預期使用生成式AI在未來12個月內提高獲利能力，但也有47%的人表示，這項技術幾乎不會帶來任何改變。

根據調查，愈來愈多執行長正在規劃在數月內部署生成式AI，而32%受訪者透露，他們的公司在過去一年已經部署這項技術。此外，多數受訪者預期採用AI必須對員工重新訓練技能，且表示擔憂資安風險、獲得錯誤資訊以及對特定消費者族群或員工產生偏見。

這份PwC的調查也顯示出主管們加強聚焦環境疑慮壓縮到利潤的問題，十位執行長中有四位表示他們接受為了氣候友好所進行的投資 獲得較低的報酬。不到50%的受訪者回應相關問題有進展，包括金融規劃中的氣候風險問題，至於31%的受訪者則表示沒有相關計畫。

整體而言，眾家企業對於全球成長展望變得較有信心，38%表示對成長感到樂觀，這比2023年的調查結果多了一倍。不過，執行長們對於未來一年的營收成長樂觀程度消退，僅37%對於他們能增加營收的能力有信心，低於2023年的42%。

莫里茲說：「調高費率和調高價格的能力已不如以往來的容易……這會是未來二到三年可能見到的趨勢。」