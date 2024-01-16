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全球CEO調查：預估生成式AI今年將導致至少裁員5%

編譯葉亭均／綜合外電
根據一項最新調查，有四分之一的全球執行長預期部署生成式AI，將導致今年裁員至少5%。(路透)
根據一項最新調查，有四分之一的全球執行長預期部署生成式AI，將導致今年裁員至少5%。(路透)

根據會計師事務所PwC所進行的一份調查，全球企業執行長們愈來愈擔心他們業務的長期可生存能力，原因是來自生成式AI與氣候因素干擾的壓力增加。此外，有四分之一的執行長預期部署生成式AI，將導致今年裁員至少5%。

PwC表示，在針對105國超過4,700位全球執行長進行的調查中，約45%受訪者不認為他們的業務在未來十年內是可行的，除非進行重大調整。

PwC全球聯盟組織主席莫里茲（Bob Moritz ）在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）登場前表示：「55%認為他們不必做出根本性的調整，而我主張這有點天真，因為他們周圍的這個世界變化是如此地快。」

多數受訪者最擔憂的議題是生成式AI的進展，約75%預測這項技術在三年內將大幅改變他們的業務。四分之一的執行長預期，部署生成式AI會導致今年至少5%的裁員。

調查顯示，媒體與娛樂、銀行保險和物流業最可能因為先進的AI工具而引發裁員；至於工程、營建和科技公司，是最不太可能因自動化而預期裁員的產業。

談到AI導致科技業的裁員與初階人員職位凍結聘僱時，思愛普（SAP）技術長穆勒表示：「如果你只看同樣的技術，我認為那將會有影響。」「因此，需要的是具有更優秀技能的人才。」

調查還顯示，約46%受訪者預期使用生成式AI在未來12個月內提高獲利能力，但也有47%的人表示，這項技術幾乎不會帶來任何改變。

根據調查，愈來愈多執行長正在規劃在數月內部署生成式AI，而32%受訪者透露，他們的公司在過去一年已經部署這項技術。此外，多數受訪者預期採用AI必須對員工重新訓練技能，且表示擔憂資安風險、獲得錯誤資訊以及對特定消費者族群或員工產生偏見。

這份PwC的調查也顯示出主管們加強聚焦環境疑慮壓縮到利潤的問題，十位執行長中有四位表示他們接受為了氣候友好所進行的投資獲得較低的報酬。不到50%的受訪者回應相關問題有進展，包括金融規劃中的氣候風險問題，至於31%的受訪者則表示沒有相關計畫。

整體而言，眾家企業對於全球成長展望變得較有信心，38%表示對成長感到樂觀，這比2023年的調查結果多了一倍。不過，執行長們對於未來一年的營收成長樂觀程度消退，僅37%對於他們能增加營收的能力有信心，低於2023年的42%。

莫里茲說：「調高費率和調高價格的能力已不如以往來的容易……這會是未來二到三年可能見到的趨勢。」

AI 裁員 投資

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