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2024年百大最佳工作場所：蘋果捲土重來 科技業上榜數下滑

編譯盧思綸／即時報導
求職網站Glassdoor公佈2024年「百大最佳工作場所」，蘋果公司繼去年跌出榜單後，今年回歸名列第39名，另外科技業陷入裁員寒冬，百大榜科技公司數量也不如以往。（路透）
求職網站Glassdoor公佈2024年「百大最佳工作場所」，蘋果公司繼去年跌出榜單後，今年回歸名列第39名，另外科技業陷入裁員寒冬，百大榜科技公司數量也不如以往。（路透）

彭博資訊報導，求職網站Glassdoor公布2024年「百大最佳工作場所」，蘋果公司（Apple Inc.）繼去年跌出榜單後，今年回歸名列第39名，另外由於科技業陷入裁員寒冬，百大榜的科技公司數量也不如以往。

Glassdoor自2009年起開始每年進行調查，分析每間公司員工在平台留下的匿名評論，納入員工人數達1000人以上的「數十萬」間公司。

今年由貝恩策略顧問（Bain & Co.）拔得頭籌，人工智慧晶片龍頭輝達（Nvidia Corp）則緊接在後。

2024年百大榜中僅31家科技公司較去年更少，反而見到更多老牌銀行、零售商和製造商上榜。對此Glassdoor首席經濟學家丹尼爾趙表示，「對於求職者而言，科技業固然是很好的行業，但某種程度失去了光彩。至於回歸百大榜的公司，大多是老牌企業，說明我們逐漸回到更平衡的就業市場。」

2022年，蘋果要求員工恢復實體上班可能是去年跌出榜單的原因，至於今年之所以能捲土重來很可能是因為沒有大規模裁員，符合員工在乎的「穩定性和安全性」；加之去年蘋果股價上漲48%，是美國標準普爾500指數（S&P 500）漲幅的兩倍，可能也讓員工相當滿意。

另外，其他上榜的知名科技公司包括Adobe（第15名）、微軟（第18名）、谷歌（第26名）；賽富時、英特爾、Netflix和雅虎等企業則排名下滑。

從去年開始，工作與生活平衡對許多員工來說變得越來越重要，而職涯發展機會也同樣受到重視。丹尼爾趙提到，貝恩策略顧問之所以連續六年蟬聯第一，正是因為在前途發展上享有盛譽，儘管該行業的工作時長較長為人所知。貝恩和谷歌是僅有兩家每年都上榜的公司。

裁員 谷歌 就業

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