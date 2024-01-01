月薪2143美元起跳 這家日本晶片業者一口氣加薪40%搶人才

東京威力科創。(圖：東京威力科創公共關係部提供)

日本晶片 設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）將把新聘員工的月薪起薪提高約40%，首度突破30萬日圓（約2143美元），要讓薪資水準與外國同業相同，以便吸引人才。

日經亞洲報導，東京威力科創將所有新員工的薪資調升8萬5500日圓，在2024年4月加入該公司的大學畢業生月薪將達30萬4800日圓（約2161美元），擁有更高學歷者則達32萬日圓。這是東京威力科創七年來首度調升新進者的薪資。

日本出現一連串半導體相關重大投資案，包括台積電 進入九州熊本。晶片製造商正提供高薪來聘僱技術勞工，這種趨勢也帶動晶片設備商跟進。

東京威力科創計畫在春季聘雇約400名新畢業生，比去年增加50人，並規畫在幾年內，將新員工數量增加到500人。

根據日本人事院2023年春季的調查，日本民間企業給予大學畢業生的起薪平均約21萬日圓（約1500美元），擁有更高學歷者則為23萬日圓。

東京威力科創一名消息人士表示：「為了獲得人才，我們目標讓薪資和外國同業齊平。」

雖然東京威力科創認為包括夏季與冬季獎金在內，該公司所提供的年薪比海外同業提供的薪酬水準相當或更高，但該公司擔心職缺清單（僅列出起薪）會讓其開出的條件看起來比較不具吸引力。

許多在日本營運的外國設備和半導體製造業者，提供給大學學歷者的起薪都超過了30萬日圓。

例如美商應用材料（Applied Materials）在日本為應屆大學畢業生提供的起薪為37萬日圓；科林研發（Lam Research）的起薪約30萬日圓，至於在廣島設有工廠的美光科技給予的起薪約31萬日圓。

日本正提供補貼來刺激半導體製造產業發展。台積電計劃讓新的熊本廠在2024年底開始投產，而日本政府支持的「國家隊」Rapidus則尋求2025年在北海道的工廠落成並試產2奈米晶片。隨著研究和生產投資提升，人才競爭升溫。

東京威力科創因業務表現強勁，已經連年調薪並提高獎金。財報顯示，該公司截至2023年3月止的平均年薪為1398萬日圓（約10萬美元），較2018年3月底止的年度增加了322萬日圓。