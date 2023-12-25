非遠距工作、重返辦公室上班 有3/4能加薪 52%想換工作

Resume Builder的新近調查發現，如果員工有部分時間不進辦公室，獲拔擢或加薪的可能性降低。示意圖。（美聯社）

財經網站MarketWatch報導，上班族可以選擇爭取升職加薪或讓生活更快樂，但魚與熊掌不可兼得。這是基於Resume Builder公司的調查發現，如果員工有部分時間不進辦公室，獲拔擢或加薪的可能性就會降低，但遠距工作者更可能表示他們的工作和生活獲得良好平衡。

Resume Builder調查147名遠距工作者、567名混合工作者，以及206名完全進辦公室工作的員工後發現，辦公室員工有超過四分之三在2023年獲得加薪，其中半數加薪福度超過10%。遠距工作者也有人加薪，但程度沒那麼高。

對一些人來說，加薪的代價是壓力增加。辦公室員工有43%抱怨「壓力大」，遠距工作者僅30%有這種感覺，混合型工作者介於兩者之間，該比率為37%。辦公室員工還有其他問題，37%說工作不開心，遠距工作者這樣說的僅11%，混合工作者是14%。

Resume Builder首席職業顧問Stacie Haller表示：「人們希望對自己的工作方式有發言權，但又不希望職涯停滯不前。」Haller補充，這項調查還有不足之處，討論工作的壓力、幸福感或滿意度還必須考慮許多因素。

今年8月，紐約聯準銀行表示，接受調查的大多數公司都認知遠距工作有利於留才，大約半數公司指出，「提供遠距工作有助招聘」。

根據麥肯錫公司9月發布的報告，比起面對面的工作模式，一家公司裡表現優異者（定義為能替公司帶來巨大價值的前4%員工）更可能是混合和遠距工作的員工。但一些管理者仍然抵觸員工不坐在主管看得見之處工作的想法。

Resume Builder的調查還發現，辦公室員工裡有52%的表示正在找新工作，遠距員工的此一比例僅為36%。幾乎所有的遠距工作者（93%）都表示，對工作安排感到滿意，而69%的混合工作者和35%的辦公室上班族會這麽說。