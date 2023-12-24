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研究：工作不到半年員工39%計畫1年內離職 增6個百分點

編譯廖振堯／綜合24日電
新研究發現，新進員工入職半年後近四成計畫一年內離職者，比去年增加。圖為紐約市民在申請職業培訓。(路透)
新研究發現，新進員工入職半年後近四成計畫一年內離職者，比去年增加。圖為紐約市民在申請職業培訓。(路透)

入職新工作、蜜月期結束後，員工通常會更為堅定地表達自己的聲音，確保工作體驗能夠滿足個人需求，若實在無法磨合便準備走人。一項新研究發現，在公司工作時間不到六個月的員工中，有39%計畫在未來12個月內離職，比去年增加六個百分點。為何如此多的美國員工在開始工作後這麼短的時間內就考慮辭職？

國會山莊報(The Hill)報導，調查平台Qualtrics向32個國家、近3萬7000名員工詢問工作狀況以確定最新趨勢，包括新工作蜜月期結束、偶爾進辦公室還不錯(但不要一周五天)、願意分享工作電郵和聊天內容、第一線員工最缺乏支持不被信任等等。

很多員工發現事實並不像入職前想像的那麼美好。這可能是因為最終共事的人並不是一開始雇用他們的人，而且在面試過程中做出的模糊約定和承諾無法兌現。這不是說雇主違反合約條款，而是更微妙、更灰色的地帶。比如說可能與企業文化或上班方式、工作時間的彈性有關，或與管理層性格不合，完全能讓一份理想工作在一夕之間成為纏身噩夢。

如果員工感覺自己的雇主低估了他的價值、給予過低的報酬，有時便會選擇跳槽來引起上層注意，希望雇主意識到他們失去了優質的員工。但一個有趣的趨勢是，許多離職的員工又會回到以前的雇主，而公司也愈來愈注重優先聘請老戰友。

這些「回鍋員工」(boomerang employees)比完全新人更能了解自己的工作生活，知道要問哪些問題、要避開哪些陷阱和人，可能於更短的時間內達到薪水更高的職位並承擔更多的責任，而非原地踏步；對雇主來說，雇用新人成本高昂，人力資源管理協會2022年報告指出新員工在前六個月成本接近5000元。

以往員工入職的第一年會更加投入，但調查顯示現在他們的敬業度、幸福感和包容性比長期員工更低，新工作的新穎性已不足以確保新員工在關鍵的前六個月建立忠誠度。

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