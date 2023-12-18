我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

4成雇主證實AI導致裁員 專家建議白領這樣做不會被取代

編譯葉亭均／綜合17日電
專家認為，AI技術的演進將顛覆大量工作的必要性。(路透)
專家認為，AI技術的演進將顛覆大量工作的必要性。(路透)

億萬富豪馬斯克堅持認為，AI終將讓人類到達不再需要工作的情況。根據最新的數字，AI確實導致一些工作職位消失，但專家說，還有更深層的意義可探討。

CNBC網站報導，根據ResumeBuilder一份針對750位企業領袖進行的調查報告顯示，37%表示AI技術在2023年取代了員工；44%表示，2024年將出現裁員，而且是跟AI具有效率有關。

即使有報告顯示AI會引發裁員，但許多專家不同意馬斯克的看法。

ResumeBuilder履歷和職涯策略師杜瑟克里（Julia Toothacre）坦承這項研究的數字可能沒有精確反映整體企業情勢，「仍有許多傳統機構和小企業沒有擁抱大型企業所擁抱的技術」。

企業界確實出現AI技術導致裁員的情況，但AI技術也讓企業領導人能重新調整工作內容。

專案管理和協作軟體業者Asana的產品長胡德（Alex Hood）估計，我們工作中有半數的時間都花在「關於工作的工作」上，意指狀態更新、跨部門溝通和核心工作以外的部分，「如果能利用AI來減少這些，會是大解放」。

履歷服務業者Leet Resumes與求職網站Ladders創辦人塞納德拉（Marc Cenedella）表示，隨著AI處理任務型工作，人類有機會在價值鏈上向上提升，「對於整個經濟而言，員工們將能聚焦於整合、結構上或定義什麼是任務型工作」。舉例而言，這就像上世紀中期，整個辦公室都充滿打字員，最後文書處理器的效率消除了打字員的職位。

至於專業人士如何避免在AI環境中被視為是冗員？塞納德拉說，身為現代白領工作者，「工作的一部分就是要持續發展新技能。如果你在五年前學習一些軟體，那是不夠的，現在必須學習新軟體」。

例如，雖然研究和數據分析等職位跟AI自動化的內容一樣，但企業仍需要有人來執行AI，讓AI產生的結果合理化並執行行動。

杜瑟克里說：「我的建議是，了解AI對你在產業中職位的衝擊。」

AI 裁員 馬斯克

上一則

山西普降大雪 五台山靈應寺冰封後宛如仙境

下一則

維州女舊貨店挖到大師花瓶 3.99元買入、10.7萬賣出

延伸閱讀

馬斯克事業有進展 SpaceX獲准測試衛星電話 X平台獲賓州匯款執照

馬斯克事業有進展 SpaceX獲准測試衛星電話 X平台獲賓州匯款執照
回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問
馬斯克想創辦大學 設在德州奧斯汀 先捐1億元

馬斯克想創辦大學 設在德州奧斯汀 先捐1億元
獲網友同意 馬斯克恢復瓊斯X帳號

獲網友同意 馬斯克恢復瓊斯X帳號

熱門新聞

中國媒體分析，摩羯座的人冷靜可靠，靈魂非常獨立。(示意圖／Ingimage)

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

2023-12-16 00:08
在12月中旬期間，3生肖將迎來事業上的豐收，財運如潮。（示意圖／ingimage）

3生肖12月財運大爆發 屬狗有望獲得意外之財

2023-12-12 22:43
示意圖。（路透）

現在到春節誰會發大財？牛機會來了、豬遇貴人、「這生肖」迎潑天富貴

2023-12-14 01:31
海底撈員工集體跳「科目三」。(視頻截圖)

海底撈無極限 又增洗頭服務…員工太卑微？薪水「很香」

2023-12-15 17:23
圖為態度懶散示意圖。（取材自unsplash／@Adrian Swancar）

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

2023-12-14 03:45
四星座最自律，冬天也不賴床。（取材自pexels／攝影Acharaporn Kamornboonyarush）

冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美

2023-12-16 22:30

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛