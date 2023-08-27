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稱遠距上班是疫後革命性發展 諾貝爾獎得主席勒：如同二戰後的登月行動

編譯林聰毅／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒（見圖）預測，遠距上班將會引發一場革命。（美聯社）
諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒（見圖）預測，遠距上班將會引發一場革命。（美聯社）

諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）預測，勞工將為遠距上班掀起一場「革命」。

在各地企業開放遠距上班後，一些人形容公司總部為「母船」（Mother Ship），但耶魯大學經濟學教授席勒對於空間、時間和工作之間的關係，有不同看法，他認為，隨著企業日益推動員工重返辦公室，一項根本性的轉變正在發生。

共同創設凱斯-席勒房價指數（Case-Shiller Index）的席勒對MarketWatch表示：「我認為在家上班將會引發一場革命。」他說，研究顯示，市中心零售商已經注意到消費者習慣的變化，營建業者正在尋求新的發展，「營建業需要時間適應」。

席勒說，遠距上班是在新冠疫情後出現的一個重要正面發展，「這就像太空計畫一樣，月球和火星之旅出現在可怕的第二次世界大戰之後。有時候，壞事可能會攪亂一下事情，並在未來帶來更好的結果」。

小說家兼歷史學家桑丁（Sarah Sundin）曾研究二次世界大戰與登月之間的關聯性－從戰後火箭的發展、導航系統的進步，到人造橡膠的發展。她說：「二戰大戰期間無數其他科技發展，造就了1969年那個重要的日子。」「 人造橡膠的開發是因為日本控制了南亞橡膠園，因而催生了用於製造火箭和太空衣的先進材料。」

其他人也認為，在工作與生活取得更健康的平衡，是新冠疫情以來的一項正面發展，從長遠來看可以改善人們的生活品質。麻省理工學院房地產中心講師湯普森（Annie Thompson）說：「我認為人們不會每周返回辦公室五天。」

CoStar集團的最新資料顯示，從亞特蘭大到奧斯汀，陽光帶（Sun Belt）主要城市正在建造的公寓數將超過預計入住的租戶數，將使租金成長下滑。

席勒也說，儘管一些公司試圖讓員工每周回到辦公室工作五天，但這種趨勢可能無法風行。 事實上，7月招聘的完全遠距職缺超過70萬個。

太空 疫情 耶魯大學

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