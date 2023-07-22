Google員工年薪曝光羨煞眾人 軟體工程師超過71萬元

Google的員工薪資待遇及福利相當優渥，曾有「全世界最棒的公司」美名。(美聯社)

Google 身為全球科技巨擘之一，加上員工薪資待遇及福利 相當優渥，曾有「全世界最棒的公司」美名，進入該公司任職也成為許多科技人的夢想，最近有媒體曝光了Google員工去年的薪資收入，其美國員工的薪資中位數超過27萬美元。

「Business Insider」近期取得一份Google的內部數據，據悉是Google員工之間共享的電子表格，內容涵蓋全美國逾1.2萬名員工的年薪，當中職位包含軟體工程師、商業分析師、銷售人員等，其數據顯示，2022年Google員工的年薪中位數達到27萬9802美元，是科技行業收入最高的員工之一。

在這份數據中年薪最高的職位則是軟體工程師，去年的年薪達到71.8萬美元，Business Insider指出，Google員工的收入除了基本薪資之外，還包含了股權發放以及獎金，根據數據顯示，軟體工程師去年最高可拿到150萬美元的股票 期權。

儘管Google員工的薪資收入讓一般民眾相當稱羨，不過與其他科技巨擘相比，Google員工的薪資中位數還不是最高，如Meta員工的2022年薪資中位數就達到29.6萬美元，薪資待遇比Google更好。

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