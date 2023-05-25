錄取8新人卻半數「一個月就辭」 問理由異口同聲說這點

一家日本公司雖錄取了八位員工，但有半數在一個月之後就決定辭職。示意圖，非當事人及事物。（取材自ingimage）

公司缺人時，自然會透過徵才來尋覓新員工。然而找到新人就職後，如何安排工作，讓他們循序漸進變得愈來愈上手，也考驗著公司的智慧。在日本 ，就有一起失敗的警惕案例。

根據日本媒體「東洋經濟Online」報導，有一家平時每年會有2至3位新進員工的公司，某年在社長的命令下，決定擴大徵才規模。結果這一次，公司招到了8位新進員工。公司幹部當初和這個8個人一起聚餐，覺得他們都是相當優秀的人才，因此對前景感到相當興奮。

然而這8位新員工，卻有多達四位在做了一個月之後選擇離職，其中剩下來的人之中，也有兩人考慮要辭。公司於是調查到底怎麼回事，結果發現這幾個辭職的員工，都認為他們在面試 時，本來對工作也有很大的期待，但實際上工之後，卻感覺到都在做沒有價值的事情。

報導分析，這是很多公司常見的毛病之一。由於公司內本來就有既定編制，以致於就算招來新員工，也常常被派去接電話、應對客人詢問等等雜務。雖然工作內容不難，但會往往會讓員工覺得「我不是為了做這件事才來應徵的」，結果就失去幹勁。

因此，在員工剛進到公司時，就必須教導新人，事情有分「Must（需要）」、「Can（能做到）」和「Will（想要做）」的差別，先將「需要」的事情慢慢做完，累積經驗之下，才會有愈來愈多「能做到」的業務，進而增加「想要做」的空間。如此一來，才不會讓新人覺得自己只是被當打雜工一樣，在公司虛度無謂的光陰。