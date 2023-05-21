Meta下周再裁6000人 今年科技業裁員逾16萬…矽谷頂尖職缺很少

臉書（Facebook）母公司Meta下周將啟動新一輪裁員計畫，這次主要對象是業務部門，人數恐達6000人。（路透）

今年1至4月，全球科技業裁員 人數逾16萬，已超過去年全年人數。一位前蘋果 產品營運經理一轉職就遇上裁員，求職過程中發現，頂尖職位幾乎沒缺，必須先進入市場等待機會。

據媒體Vox取得的獨家資料，臉書（Facebook）母公司Meta下周將啟動新一輪裁員計畫，這次主要對象是業務部門，人數恐達6000人。加上去年11月和今年4月分別資遣的1萬1000人和4000人，Meta總計會裁員2萬1000人。

Meta的行動不僅貫徹執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的「效率之年」（year of efficiency）計畫，也反映科技公司裁員潮從去年延續至今年還在持續擴大發酵，離結束尚有一段距離。

一位不具名的前蘋果公司（Apple Inc.）產品營運經理，今年歷經跳槽、裁員、找工作及就業 ，他告訴中央社，自2014年從台灣到矽谷發展，一路看著科技業成長，沒有想過這裡的企業對景氣收縮「反應如此直接」。

他因為對新創有興趣也想嘗試軟體產業，年初選擇離開待了9年的蘋果，轉戰視訊會議公司，沒想到才去兩個星期就遇上大裁員。

回憶2008年金融危機爆發，他說當時人在台灣，記得公司頂多實施無薪價及暫停發放獎金，這邊企業一次就裁撤一大批人，完全以縮減成本為考量。

在蘋果做過採購、供應鏈管理、新產品開發等職務的他經驗豐富，5月已被延攬至雲端儲存大廠，不過原本預期能找到更滿意又具挑戰性的工作，但他發現，現在「頂尖職缺變得很少」，選擇不多，薪水議價空間也不大。

職場狀況追蹤網站layoffs.fyi的統計顯示，今年1至4月，科技業共有16萬8243人被解僱，短短4個月，人數就已超過2022年的15萬4336人。高度仰賴科技業的加州灣區所受衝擊最大，今年前4個月，共有1萬2318人被資遣。

不過，除科技業低迷外，舊金山灣區4月整體就業增長出現反彈，從3月流失4400個非農工作崗位，到4月增加1萬1200個工作崗位。

智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）執行長韓考克說，高科技公司「產品還在、客戶也還在」，裁員雖持續進行，4月的就業增長已釋出明確訊號，就是灣區經濟的潛在動能仍十分強健。