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學馬斯克關辦公室、裁員 麥當勞作法會成新標準流程？

編譯季晶晶／綜合外電
麥當勞要求員工在公司公布裁員決定期間居家工作。（美聯社）
麥當勞要求員工在公司公布裁員決定期間居家工作。（美聯社）

總部在芝加哥的速食連鎖餐廳麥當勞已要求員工，在公司公布裁員決定期間，也就是3至5日居家工作。雖然先前推特和百事可樂在內的公司也有類作法，希望以遠距方式更有效率、也減少尷尬地處理縮編事宜，但看在其他公司員工和管理專家眼裡則是不以為然。

根據知情人士，麥當勞打算裁員數百人，本周關閉辦公室，員工周一到周三都遠距工作以便保密。知情人士說，做成這項決定是基於對工作受影響人員的尊重。

麥當勞本周將約談所有企業員工，不僅僅是被解雇的人，還有更多人會轉調新職或晉升到更高職位。

去年11月，推特在馬斯克入主後進行大規模裁員之前也曾關閉辦公室。百事可樂12月也有類似作法。

疫情期間，企業面臨突然而緊迫的縮編需求，透過網路的虛擬裁員成為不得已情況下的標準流程。如今許多公司已重返辦公室，高階主管在面對面或遠距裁員之間掙扎。

線上放貸機構Better Holdco曾用Zoom視訊解雇900名員工，在社群媒體上掀起軒然大波，最後被迫公開道歉。Alphabet旗下的Google也有員工痛批該公司最近的大規模裁員， 呼籲未來裁員要面對面進行，讓員工能與同事道別。

研究勞資信任關係的哈佛商學院教授Sandra Sucher表示，以前，公司進行大規模裁員，例如關閉工廠，會召集所有的人，同時發布消息，然後再由經理與員工進行一對一會談，給予提問的機會。她認為遠距解雇展現出「虛假的效率」，後續有數不清的問題，包括遣散費、後勤和醫療福利。 她說，有些過程出於「人性的尊重」，不宜做得太，隱私的主張雖有一定重要性，但比不上「面對面處理的需求」。

裁員 麥當勞 推特

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