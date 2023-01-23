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矽谷裁員潮未影響遠距工作模式 1周進公司3天成主流

中央社／舊金山23日專電
史丹福大學學者研究顯示，矽谷裁員潮並不影響遠距工作模式，員工一週只進公司3天已成主流。(示意圖，本報資料照片)
史丹福大學學者研究顯示，矽谷裁員潮並不影響遠距工作模式，員工一週只進公司3天已成主流。(示意圖，本報資料照片)

疫情趨緩，許多國家和企業早已結束居家上班，加州灣區的辦公室相較之下還很冷清。史丹福大學學者研究顯示，裁員潮並不影響遠距工作模式，現在一周進公司3天（周二至周四）已成主流。

2022年11月9日，推特（Twitter）員工接獲剛上任執行長馬斯克（Elon Musk）的一封信，他除了警告員工現在景氣不好要有心理準備，同時下令「結束遠距工作」，每位員工至少每周要在辦公室工作40個小時。

每周40個小時並非誇張的要求，卻有不少員工丟辭呈以示抗議，這項政策後來也不了了之。史丹福大學經濟學教授布倫（Nicholas Bloom）告訴舊金山紀事報說「如果連馬斯克都無法阻擋遠距上班，更不用說其他公司了」。

2022年上半年，許多美國科技業雇主擔心員工跳槽，維持著彈性的工作模式，但是裁員浪潮爆發後，雇主沒了這層顧慮，馬斯克率先開炮叫員工回到公司，不少企業也相繼跟進，遠距工作看似該逐步劃下句點。

長期研究全美遠距上班趨勢的布倫卻認為，儘管裁員潮延燒，2023年，遠距工作依舊是加州灣區的趨勢，因為雇主精算過這種模式其實會讓公司賺錢。

布倫近期的研究發現，若將員工對遠距上班的重視程度具體化衡量，會與扣除生活成本增加後，在此基準點上再幫他們加薪8%是同等的價值，多數企業寧可給員工彈性，也不願意提高工資。

研究還指出如果企業讓員工免去通勤、有些居家上班的日子，他們的工作效率會高一些，也不會對公司的裝潢設備有太大的需求。

布倫說，這不是一場社會運動、是讓公司可以賺錢。

事實上，過去半年多，加州灣區的工作模式逐步轉變為混合型態，許多企業開始實施一半時間進公司一半時間居家、部分企業還會讓員工彈性選擇居家上班的日子，也有少數企業仍維持完全不用進公司。

布倫觀察現在專業人士和高階主管通常會選周二至周四這三天到公司，即便天氣很冷或是想看世足賽都還是得現身，不然會影響到其他員工開會討論事情或團體協作的需求。

根據加州資產管理公司Kastle Systems的數據，舊金山辦公室使用狀況現在是疫情前的40%，南灣矽谷大城聖荷西有超過1/3，相較於其他大城市像是達拉斯和奧斯汀，灣區辦公室還是相對冷清。

布倫的研究也指出，以整個美國來看，現在約有30%的有薪工作是在家中完成，這個比例雖是疫情爆發頭一年的一半，但是明年甚至未來都可能保持這樣的趨勢。

加州 灣區 疫情

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