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亞馬遜持續削減人事 執行長傑西：裁員會到2023年

編譯林奇賢／綜合外電
亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）表示，裁員將一路持續到2023年。(路透)
亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）表示，裁員將一路持續到2023年。(路透)

亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）表示，這家電商巨擘展開的裁員，將一路持續到2023年，該公司正針對經營情況做出調整。這是他首次公開談論該公司近期削減人事成本一事。

彭博資訊報導，傑西17日在聲明中說：「整個公司的領導階層都在與他們的團隊合作，評估他們的員額多寡與他們未來想要的投資，並優先考慮對客戶而言最重要的事項，以及我們業務的長期健康狀況。面對仍充滿挑戰的經濟，加上過去幾年我們招聘腳步很快，今年的評估較困難。」

傑西表示，設備和圖書部門的員工已收到裁員通知，且亞馬遜已向部分員工提供自願離職方案。根據彭博看到的文件，亞馬遜向其中許多員工提供60天的過渡期來找新工作，若他們這段時間沒找到新工作，將依年資來給予遣散費。

傑西也說：「我們的年度計畫流程會延續到新的一年，意味隨著領導層繼續人事調整，還會縮減更多職位。這些決定將在2023年初通知受影響的員工和部門。」

自裁員一事公開以來，先前亞馬遜有些員工在該公司線上留言板上發文，批評傑西對此事保持沉默，並質疑他未像Meta執行長祖克柏透過舉行虛擬員工大會一樣，跟大家說明情況。

來自經理階層的訊息太少，亞馬遜留言板很快充斥數千名員工的貼文，他們互相交換彼此對裁員和遣散費的意見。許多人抱怨，前途未明令人難以集中精神工作。貼文裡也不乏冷嘲熱諷，有人把公司現下環境—員工亟欲弄清楚自己是否是下個被開除對象—比作Netflix驚悚劇集「魷魚遊戲」。

亞馬遜 裁員 投資

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