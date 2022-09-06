新貴換人當 Adobe研究：當全職網紅的年收比「三師」高

研究發現，網紅的平均年收已經超過工程師、會計師等職業，圖為示意圖。（取材自ingimage）

近期國外一項調查發現，網紅經濟持續發展，現在當網紅的收入甚至比律師、會計師或工程師還高。

據英國 「每日郵報」（Daily Mail）報導，Adobe的一項研究指出，英國的網紅每小時平均收入可達117.48英鎊（約135.7美元），若是將經營社群媒體 當作正職，每年收入甚至高達13萬7千英鎊（約15.8萬美元）。

Adobe「創意的未來」（Future of Creativity）針對英國、美國、西班牙、法國、德國、澳洲 、日本、南韓和巴西的網路創作者進行調查。研究發現，創作者花越多時間分享內容，就感到越快樂。因此當這些網紅不得不減少發文時，他們也會覺得很有壓力。通常研究中的網紅會需要減少發文，是因為他們將奢華的生活方式PO上網，引來酸民批評，因此只好減少發文。

Adobe的研究指出，英國律師的平均年收入為10萬9千英鎊（約12.5萬美元），網紅的收入比他們高出3萬英鎊（約3.46萬美元）。軟體工程師和會計師的平均年收入分別為13萬6千英鎊（約15.7萬美元）及10萬1千英鎊（約11.6萬美元），雖然已經算是驚人高薪，卻還是不及網紅的收入。