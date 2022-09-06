我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

憂Fed更激進 那指連跌7日

新貴換人當 Adobe研究：當全職網紅的年收比「三師」高

聯合新聞網／ 即時報導
研究發現，網紅的平均年收已經超過工程師、會計師等職業，圖為示意圖。（取材自ingimage）
研究發現，網紅的平均年收已經超過工程師、會計師等職業，圖為示意圖。（取材自ingimage）

近期國外一項調查發現，網紅經濟持續發展，現在當網紅的收入甚至比律師、會計師或工程師還高。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，Adobe的一項研究指出，英國的網紅每小時平均收入可達117.48英鎊（約135.7美元），若是將經營社群媒體當作正職，每年收入甚至高達13萬7千英鎊（約15.8萬美元）。

Adobe「創意的未來」（Future of Creativity）針對英國、美國、西班牙、法國、德國、澳洲、日本、南韓和巴西的網路創作者進行調查。研究發現，創作者花越多時間分享內容，就感到越快樂。因此當這些網紅不得不減少發文時，他們也會覺得很有壓力。通常研究中的網紅會需要減少發文，是因為他們將奢華的生活方式PO上網，引來酸民批評，因此只好減少發文。

Adobe的研究指出，英國律師的平均年收入為10萬9千英鎊（約12.5萬美元），網紅的收入比他們高出3萬英鎊（約3.46萬美元）。軟體工程師和會計師的平均年收入分別為13萬6千英鎊（約15.7萬美元）及10萬1千英鎊（約11.6萬美元），雖然已經算是驚人高薪，卻還是不及網紅的收入。

英國 社群媒體 澳洲

上一則

中國第1個男偶像公開出櫃 喊「小傻瓜」親上帥網紅

下一則

美國遊客在羅馬「破船噴泉」台階吃冰… 代價446美元

延伸閱讀

中國第1個男偶像公開出櫃 喊「小傻瓜」親上帥網紅

中國第1個男偶像公開出櫃 喊「小傻瓜」親上帥網紅
拜登與英國新首相特拉斯通話 討論中俄挑戰

拜登與英國新首相特拉斯通話 討論中俄挑戰
近在咫尺卻不相見 哈利、梅根與威廉、凱特繼續冷戰？

近在咫尺卻不相見 哈利、梅根與威廉、凱特繼續冷戰？
物極必反？交易員：英鎊有機會翻揚

物極必反？交易員：英鎊有機會翻揚

熱門新聞

一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

2022-09-01 21:30
巴西女歌手全裸演出被摸遍。(取材自推特)

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

2022-09-04 03:47
塔比莎在夏威夷弄丟錢包，還被檢獲的陌生男子要求約會才要歸還。（取材自TikTok@tabithaswatosh）

男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外

2022-08-29 22:57
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）

別急著買iPhone 14？「3關鍵」再等1年換iPhone 15

2022-08-30 23:57
深田咏美（右）邀來Unpai一起挑戰用胸部夾蛋。(取材自YouTube)

AV女優拍片實測「H奶能做什麼」秒夾破雞蛋網看傻

2022-09-01 02:25
新郎在婚禮開始時留著長髮(左圖)，在婚禮途中新郎新娘暫時離開了會場，賓客們都以為他們是去更換禮服，怎料一對新人回來時沒有更衣、反而是新郎變成短髮造型了。（取材自推特）

一場婚禮2個新郎？ 長髮新郎突變短髮 網驚：被掉包了

2022-09-02 21:24

超人氣

更多 >
59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包