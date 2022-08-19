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憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

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憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

記者顏伶如、編譯州芳苑／即時報導
調查顯示，全美過半企業準備裁員或凍結雇用，相形之下，穩定的工作變得十分吸引人。圖為郵局在加州招募郵差和業務人員。(Getty Images)
調查顯示，全美過半企業準備裁員或凍結雇用，相形之下，穩定的工作變得十分吸引人。圖為郵局在加州招募郵差和業務人員。(Getty Images)

聯準會大幅升息以強硬手段對抗通膨，引發各界揣測美國經濟可能陷入衰退，國際知名會計師事務所普華永道(PricewaterhouseCoopers，PwC)公布最新調查指出，美國企業經歷過去一年來瘋狂招聘之後，如今約半數雇主將縮編人力。

福斯新聞網(Fox News)19日報導，PwC7月對全美700多位來自不同產業的企業主管及董事會成員進行調查，約半數受訪者表示，已經做好準備即將縮減人力，甚至已經開始縮編。約52%受訪主管說，公司已經凍結求才。

調查統計顯示，約有46%企業不再提供新進員工簽約紅利或降低簽約紅利。過去一年受到就業市場吃緊影響，不少企業為了招募員工展開搶人大作戰，紛紛提供優厚簽約紅利吸引應徵者。另外，約有44%企業打算撤銷額外招聘誘因。

調查指出，受訪者認為目前企業正採取積極手段精簡人力，挑選具備不同技能的員工，為日後人力團隊打造適當的組合。

報告指出：「如此結果並不讓人感到意外。過去幾年就業市場緊俏，經過一段時間的大規模招兵買馬之後，企業主管察覺只雇用員工以及雇有具備適當技能員工，兩者差別不小。」

這項研究同時發現，就業市場出現某些不一致的狀況。舉例來說，企業雖然精簡人力，但大約三分之二受訪主管表示，過去這段時間為員工調薪，或者增加心理健康福利等。將近70%企業表示，如今允許更多員工永久在家遠距上班。

根據媒體報導，聯準會連續升息之後，美國經濟某些領域逐漸趨緩，例如房地產市場，但就業數據連續好幾個月依然蒸蒸日上。

今年7月的就業成長便超過原先預期，增加高達52萬8000個職缺，失業率也降至3.5%的新低。然而，某些跡象顯示，就業市場也開始冷卻，包括谷歌、沃爾瑪、蘋果公司、臉書母公司Meta以及微軟在內等知名企業，過去幾周都宣布凍結人事或者裁員。

就業 聯準會 升息

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