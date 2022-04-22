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她怨待業半年遭面試官質疑 其實「換個說法」反而加分

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨待業半年被面試官質問「怎麼待業這麼久？」。示意圖。（取材自Pexels）
一名網友抱怨待業半年被面試官質問「怎麼待業這麼久？」。示意圖。（取材自Pexels）

不少人在職涯中會預留一段空窗期，有人選擇沈澱休息、出國旅遊，也有人繼續進修、轉換跑道，每人的生涯規畫不盡相同。不過，一名網友經歷半年空窗後，求職時卻遭面試官質疑「待業太久」。她發文親訴經歷，引起許多網友共鳴並給出意見。

一名網友在網上以「待業幾個月怎麼了嗎？」為題抱怨自身的面試經歷。她表示自大學畢業後，10年間未曾間斷工作，直到去（2021）年11月離職，她決定趁著過年休息一陣子，重新於今（2022）年4月開始求職。

然而，她在求職時卻屢遭面試官質問「怎麼待業這麼久？」甚至有的要求她一定要在人事資料上備註是「休息」待業，令她失落表示，「職涯那麼長，難道就因為短暫的休息空窗期，就會被扣分嗎？」、「有1、2個面試官真的就是用質疑的口氣詢問，好像空窗很罪惡一般。但說真的到底妨礙到誰了呢？」她更氣憤直言，自己不偷不搶、沒伸手跟任何人拿錢，全靠自己存款生活，想利用這段時間好好休息沈澱，究竟為何要遭受質疑。

她的遭遇令廣大網友表示心有戚戚焉，「空窗期都會被質問，是都不能休息喔」、「待業一陣子怎麼了嗎，為什麼公司都要在乎這種事？」、「我也有這個困擾，好像會覺得你很不上進很懶惰一樣」、「在長輩的觀念裡好像真的沒有待業休息一段時間這回事」。

有網友出面解釋背後緣由，「面試官潛意識認爲裸辭的人一定是被辭職，即使錄取之後還是會用放大鏡檢查」、「正常看到空窗幾個月都會詢問一下，如健康因素、家人因素各種原因都會納入錄取與否的考量」、「主管可能是怕你一直找不到工作，會不會有什麼不知道的原因」、「如果待業久我也會問面試者，我想知道在這段期間你有想完成的事嗎，而不是浪費時間」。

不少網友也建議，下次遇到這種問題其實可以換種說法，「遇到這情況妳反而可以展示妳比別人優秀的地方，例如離職前妳發覺了自己的缺點，離職後運用時間提升自己」、「面試被問到我都說：我認為自己需要一些時間自我探索」、「要讓面試官覺得你是一個很有行動力的人，而不是一個整天耍廢的人」。

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