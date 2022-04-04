半導體人才荒 英特爾砸1億培訓、ASML急挖韓EUV工程師

全球半導體產業人力短缺的情況正在擴大。（路透）

全球半導體產業人力短缺的情況正在擴大，英特爾執行長基辛格近來請求美國政府處理這個問題，還表示該公司將投資 1億美元在俄亥俄州 進行工程師培訓計畫；半導體設備廠則積極聯繫有極紫外光（EUV）微影製程經驗的南韓 工程師，掀起搶才大戰。

美國晶片業人力短缺是因為當地正快速擴張製造廠房。英特爾今年初宣布將在俄亥俄州投資逾200億美元，建立兩座先進晶圓廠；三星電子正規畫在德州投資20兆韓元（約170億美元）設立晶圓廠。此外，美光、台積電等業者也擴大在美國投資。

在這種情況下，半導體製造設備供應商的就業機會增加。例如，艾司摩爾（ASML）正在德州聘僱與三星電子新晶圓廠工作相關的極紫外光微影（EUV Lithography）工程師。EUV微影技術工程師的短缺情況尤其嚴重，這項源自台灣與南韓的技術正迅速成為主流。

目前，美國半導體公司正聯繫大量有EUV微影製程經驗的南韓工程師。韓媒BusinessKorea報導，南韓半導體公司對此日益憂心，因為政府尚未提出能夠協助的對策。

英特爾此前已表示，未來10年將投資1億美元與俄亥俄州的大學院校和國家科學基金會合作，建立副學士與學士學位的半導體專門課程。