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去年獲利強勁 三星電子大手筆發放11個月年終

編譯季晶晶／綜合外電
三星電子向員工發放11個月年終。(路透)
三星電子向員工發放11個月年終。(路透)

三星電子獲利佳，員工荷包也跟著豐收，此事凸顯勞動市場日益激烈的搶人大戰。

日經報導，三星電子記憶體部門員工1月份領到價值3個月工資的「服務獎金」，該部門對三星電子去年超越英特爾成為營收最高的晶片製造商，居功厥偉。

此前僅幾周，所有部門的員工12月都收到相當於兩個月工資的特別奬金。另外，照常發放與公司獲利掛鉤、大概是6個月工資的經常性奬金。

2020年底，三星在南韓雇有109,490人，平均年薪約10.6萬美元，比起5年前躍增26%，由於2021年獲利強勁，漲幅很可能更高。

這些還不是全貌，因為三星也提供其他福利，例如員工可在公司內部餐廳免費吃早午晚餐，以及員工子女的學雜費大多獲得補助。

去年也賺得缽滿盆滿的SK海力士公司不甘示弱，1月向所有員工發放相當於10個月工資的紅利。

這些晶片大廠的慷慨是因為工程師長期短缺。隨著全球晶片需求穩定上揚，晶片製造商爭搶能開發新技術的勞工，以及增產擴廠所需人員。

與他們搶人的不止晶片同業，還有遊戲和網路公司，例如Naver和Kakao成為科學和工程學系畢業生愈來愈喜歡的落點。2020年，Naver的平均年薪逼近8.6萬韓元（折合台幣約250萬元），過去5年間調升50%。三星提供特別奬金以吸引傑出工程師，並拉高薪酬水準，以防中國大陸的競爭對手也來挖角。

三星 晶片 營收

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