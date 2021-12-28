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禁「上班時間幫手機充電」 摳門老闆公告：偷電就扣薪

聯合新聞網 / 綜合報導
手機在生活中不可或缺，不少上班族一到公司便習慣為手機充電。 圖／ingimage
手機在生活中不可或缺，不少上班族一到公司便習慣為手機充電。 圖／ingimage

隨著科技發達，手機在許多人的生活中已成為了不可或缺的角色，讓不少上班族一到公司，便習慣將手機插上公司的充電線充電。對此，在美國便有一位超摳門的老闆，不但禁止員工在公司替自己的電器產品充電，並強調這些行為都屬「偷電」，被發現的話將會扣除薪水，讓不少員工十分傻眼。

美國網友先前曾經在Reddit上分享，自己公司日前發出的一項公告指稱，「所有人都不准在公司替包含手機在內的所有電器充電。這是偷電的行為，一旦被發現，我將會從你的薪水中扣除相關費用。還有上班時間請關閉手機。」

這份公告也讓原po傻眼直言，「我們老闆又有一大堆不合理的要求了，真是沒完沒了。」此文一出，許多網友紛紛留言議論，「你老闆說不定覺得你在這裡工作應該要付錢給他」、「以後去上班連氧氣都要自備，因為不能偷吸公司的空氣」、「以後老闆打給你，就直接說手機沒電，然後秒掛斷」。

對此，也有網友特別指出扣薪水的行為，其實是違法的，「這100%是違法的行為，除非他在雇傭合約有標明，不然他這份公告完全就成為一個鐵證，可以證明他違法」、「你應該立刻跟勞工局聯繫」。但也有網友無奈回應，「告他也沒用，我以前的公司也是這樣，但我們告他之後，他不但解雇我們，還向我們未來老闆抹黑。」

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