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蘋果反洩密規定違法？維權離職員工向聯邦機構申訴

編譯洪啟原／綜合報導
前蘋果員工喬薇琪向NLRB提出申訴，指控蘋果非法干預員工的權利。（取材自推特）
前蘋果員工喬薇琪向NLRB提出申訴，指控蘋果非法干預員工的權利。（取材自推特）

一位遭蘋果公司開除的維權員工12日向美國國家勞資關係委員會（NLRB）申訴，認為蘋果頒布手冊規則限制員工行為和執行長庫克近來承諾懲罰透露內部消息者，都違反法國法律。

積極爭取權益的前蘋果員工喬薇琪（Ashley Gjovik）表示，蘋果全體員工9月收到庫克的信函，警告說「這裡不歡迎洩露機密資訊者」，她認為此舉違反美國國家勞資關係法，這部法律保障美國勞工有權利與他人溝通和參加與職場議題相關的集體行動。

庫克在信中表示，蘋果將竭盡所能查出是誰洩露機密，強調絕不容忍洩密情事，不論是洩露產品IP或機密會議的細節都不能容忍。

蘋果上周舉行全體員工內部會議，管理階層在會中回答各種問題，包括薪酬平等和德州反墮胎法案。

喬薇琪的申訴文件也對蘋果員工手冊的幾項規定提出挑戰，指控蘋果非法干預員工的權利，例如限制員工揭露商業資訊、與記者談話、揭露同事的薪酬，或在社群媒體發布不恰當的內容。

蘋果尚未對此發表看法。喬薇琪曾任蘋果的高級工程計畫經理，但在9月遭解聘，原因是她先前分別向州政府和聯邦政府提出申訴。她申訴的聯邦機構包括職業安全與健康管理局（OSHA）、公平就業機會委員會（EEOC）以及NLRB。

蘋果 美國 庫克

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