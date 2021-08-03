高盛加薪最晚卻最猛 菜鳥分析師年薪破11萬

高盛將為初級銀行員加薪30%。（路透）

高盛 集團的初級銀行員工將獲得加薪，而且調升幅度高達近30%。

華爾街 日報引述消息人士報，高盛集團正把入職滿一年的分析師基本年薪調高近30%，達11萬美元，遠高於先前的8.5萬美元；滿兩年的分析師年薪則從9.5萬美元調高至12.5萬美元；任職滿一年副理的年薪則從12.5萬美元調升至15萬美元。

這位知情人士說，高盛集團計劃本周稍後通知初級員工基本工資和年度獎金的調升情況。這些變動影響全球1000多名員工。

對初入華爾街的員工來說，今年是艱難的一年。投資銀行中許多資歷最淺的員工入職好幾個月都沒有見過同事，而他們工作 的第一年是有紀錄以來交易最忙碌的年份之一。

根據今年稍早進行的一項小規模自我調查，高盛第一年分析師回報說，他們平均每周工作95小時，同時表示工作壓力損害他們的身心健康。高盛表示，將聘僱更多員工，並且更嚴格執行工作時間限制。

高盛決定為初級銀行員加薪的時間點較其他同業來得晚，但現在在所有華爾街大型銀行中，高盛銀行的起薪是最優渥的。摩根大通、花旗集團和摩根士丹利都在今年夏季稍早就宣布調高初級銀行員的薪資。