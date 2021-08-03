我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

高盛加薪最晚卻最猛 菜鳥分析師年薪破11萬

編譯葉亭均／綜合外電
高盛將為初級銀行員加薪30%。（路透）
高盛將為初級銀行員加薪30%。（路透）

高盛集團的初級銀行員工將獲得加薪，而且調升幅度高達近30%。

華爾街日報引述消息人士報，高盛集團正把入職滿一年的分析師基本年薪調高近30%，達11萬美元，遠高於先前的8.5萬美元；滿兩年的分析師年薪則從9.5萬美元調高至12.5萬美元；任職滿一年副理的年薪則從12.5萬美元調升至15萬美元。

這位知情人士說，高盛集團計劃本周稍後通知初級員工基本工資和年度獎金的調升情況。這些變動影響全球1000多名員工。

對初入華爾街的員工來說，今年是艱難的一年。投資銀行中許多資歷最淺的員工入職好幾個月都沒有見過同事，而他們工作的第一年是有紀錄以來交易最忙碌的年份之一。

根據今年稍早進行的一項小規模自我調查，高盛第一年分析師回報說，他們平均每周工作95小時，同時表示工作壓力損害他們的身心健康。高盛表示，將聘僱更多員工，並且更嚴格執行工作時間限制。

高盛決定為初級銀行員加薪的時間點較其他同業來得晚，但現在在所有華爾街大型銀行中，高盛銀行的起薪是最優渥的。摩根大通、花旗集團和摩根士丹利都在今年夏季稍早就宣布調高初級銀行員的薪資。

高盛 工作 華爾街

上一則

8月3日星座運勢 獅子思維敏捷 射手愜意知足

下一則

不只簽下寶萊塢安潔莉納裘莉 寶格麗新代言人超火辣

延伸閱讀

全球景氣展望 高盛趨保守

全球景氣展望 高盛趨保守

高盛對全球經濟不再超級樂觀 點出隱憂

高盛對全球經濟不再超級樂觀 點出隱憂
缺工下加薪搶人手 「最低時薪15元」或成新常態

缺工下加薪搶人手 「最低時薪15元」或成新常態
MLB／越老越強…34歲林恩加薪續留白襪

MLB／越老越強…34歲林恩加薪續留白襪

熱門新聞

裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

2021-07-27 17:20
米飯好不好吃，煮的方法也是一大關鍵。 （示意圖／取材自ingimage）

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

2021-07-31 03:02
墨西哥警車被拍到員警拿來車震用。示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

2021-07-31 21:11
一對混血夫婦生下膚色截然不同的雙胞胎。（取材自Instagram）

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

2021-08-02 04:23
美國一名女子5月中在黃石公園近距離拍攝灰熊，差點遭到灰熊攻擊。(影片截圖)

伊州女近距離拍攝灰熊媽媽 「這原因」遭黃石公園控告

2021-07-31 03:23
隱翅蟲又稱「報復蟲」，是一種趨光性昆蟲，身體黑橘相間。圖／大林慈濟提供

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

2021-07-26 05:21

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」