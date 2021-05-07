美國數百萬人失業為何還缺工？學校和救濟金擋道

美國有數百萬人失業，但缺工仍嚴重，原因包括學校還沒全面開放，家長沒地方托兒就無法上工，以及失業救濟有時比全職工作領得還多。美聯社

逐漸脫離疫情 的美國 經濟正熱，雖然失業率高於疫情爆發前，但是包括製造業、餐飲業和營造業在內的許多公司，卻都找不到足夠的人手。

華爾街日報報導，調查顯示有些人不能或不肯重返工作崗位的原因如下：有數百萬成人表示害怕染上或散播新冠肺炎；企業復工較早，但學校還沒開，部分家長必須顧小孩；許多人收到的失業救濟，比上工賺到還要多；以及，沒有職缺要求的技能或不願意轉行。

美國企業正如火如荼展開徵才聘雇活動。根據勞動部，企業主3月增加91.6萬個工作，經濟學家預估，7日公布的4月就業報告，將再加100萬人。

但缺工仍然嚴重，可能使經濟復甦受限。部分企業的作法是捨棄業務，例如放棄競標接案，放慢遞運零件的速度，或關閉餐館的其中一區，這些情況拖慢了經濟擴張的腳步。其他公司則提高薪資以吸引人手，這可能推高消費者物價或降低企業獲利。

勞動力供不應求將嘉惠勞工 。他們可能要求升職加薪，或更有彈性的工作時間。

分析師說，隨著有更多潛在勞工接種疫苗、學校全面開學，以及職邦失業補助到期，缺工問題應可逐漸緩解，但這個過程可能需時數月，而且影響已經浮現。

有目標百貨和福特汽車在內4,000家大公司客戶的雲端招募平台iCIMS執行長Steve Lucas說：「到這個地步有點讓人震驚。企業迫不及待想成長，邁步速度快過求職者。」

加劇缺工問題的是，許多勞工，特別是女性，很難走出家門。根據喬治城大學智庫FutureEd, 4月27日當周，美國最大的200個學區只有60%完全開放，而許多安親班減少接受托兒數。

一些雇主和經濟學認為，加碼發放失業救濟也是阻力。截至4月17日的那一周，有超過1,610萬人領取失業救濟，每周除各州常規的平均318美元外，還能額外領到聯邦補助300美元，比時薪15美元的全職工作者收入還高。加碼的福利9月到期，最長可領近18個月，是大多數的州通常允許期間的3倍長。

另一個例子是住在洛杉磯的Lonre Zaman，他一年多前丟了音樂會推廣人員的工作，後來一直沒工作，靠儲蓄、失業救濟和聯邦補助過活，每周大概750美元，他說足以支付房租和帳單，雖然月底沒有餘錢。Zaman表示，對倉庫或餐館工作沒有興趣，渴望回到娛樂業，正等候前雇主能在未來幾個月開始招工。