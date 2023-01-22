2023年生肖運程╱事事如意 揚眉兔氣

2023年12生肖的運勢如何？

鼠 2月交友恐受連累

‧正月運勿送喪及食喪家物，出外行車小心謹慎，以免災厄降臨，善心積德自有貴人相助。

‧二月運交友恐受連累，因口角引起血光災禍，不可無防，紅鸞星動未婚男女婚姻可期。

‧三月運雖有三合星照臨，有喜有憂，交友及事事須謹慎，免官符纏身。

‧四月運月德天喜吉星照臨，逢凶化吉，貴人相助，可諸事亨通，諸事吉祥。

‧五月運年刑又逢月破，諸事小心防範，注意色情風波而損財，有喜可破災，無喜百事來。

‧六月運凡事小心不得大意，妙有紫微吉星，解神降臨逢凶化吉，善道可安泰。

‧七月運白虎入宮易傷人，防血光之災，孝服或其他不測之事，可到福德廟拜拜保平安。

‧八月運多口舌之爭，防桃花引起風波，宜安分守己，喜有吉星高照，自可無慮。

‧九月運逢天狗星入宮，不利遠行，騎車留意，防損傷，病痛之憂，行善積德，自可安泰。

‧十月運出外交友宜注意，以免受人連累與傷害，勿探病人，須防身體欠安。

‧十一月運逢喜可破災，行善積德保平安，妙有金匱吉星，禍去福來，財利盈達。

十二月運喜逢六合太陽吉星高照，多行善德，財喜盈門，家中生百福。

牛 正月注意錢財管理

‧正月運不可言吉，注意錢財管理，謹防多災多難，若能修身積德，可得安泰。

‧二月運美中不足更須小心，勿管他人事，以免是非糾纏，勿探病與食喪物。

‧三月運貫索交運，易生事煩擾，防暗中受害連累，女則平安順利，但防身體欠安。

‧四月運月逢三合星照臨，但處事宜保守安分，最好常至福德宮拜，可祈保平安順利。

‧五月運須防身體欠安，恐有桃花纏身，引起風波而損財，不可妄動行事。

‧六月運逢破沖動，事事受阻礙，不慎恐破財，若能善心積德，諸事享通。

‧七月運幸有貴人，喜多吉星相助，未婚者良緣可望，但須防官符星動。

‧八月運月逢三合，吉星多助，名利雙收，但心宜安定，事事三思而後行。

‧九月運天德福星喜臨來，財喜臨門多吉慶，自有貴人來扶持，諸事亨通名利雙收。

‧十月運不可言吉，須防意外飛來橫禍不可大意，修身積德，勿管他人事保平安。

‧十一月運注意身體健康，夫妻不睦恐婚姻破碎，幸有歲合吉星臨，逢凶化吉。

‧十二月運伏吟劍鋒必須知，凡事注意交友應慎防，出外小心防損傷之災。

虎 12月不要貪不義之財

‧正月運伏吟劍鋒並至，交友宜謹慎，提防朋友失信背約損財，倒會或借錢不還。

‧二月運是月勿出國遠行以保平安，恐有情色風波之慮，切須注意，防家庭風波。

‧三月運不可言吉，須防孝服糾纏，必防意外之災，多行善積德，祈求平安順心。

‧四月運逢刑勾絞至，易生事煩擾，防暗中受害連累，女則平安順利，但防身體欠安。

‧五月運須防小人官災，妙有三合吉星與金匱，逢凶化吉，財喜臨門，諸事多吉慶。

‧六月運逢德解化天喜臨，萬事亨通財利廣，勿強貪免生災，須防小人。

‧七月運解神逢歲破，求財求利多奔勞，身心不定恐受害，注意血光之災。

‧八月運龍德星逢紫微，事事可順利，家業興隆慶有餘，安分守己造福永祥宜。

‧九月運三合扶助，逢凶化吉，忠誠行事自有後望，善心好德萬事皆吉。

‧十月運漸入佳境，逢合有德，利路亨通，但須防友來借錢，或口舌之爭論，招來是非。

‧十一月運出外行車處處小心注意，勿送喪，須防孝服，善德而行，可免意外之災。

‧十二月運逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，得意須防失意時。

兔 11月防口角是非多端

‧正月運逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，須防小人暗中陷害。

‧二月運貴人相助有美景，財源廣進利亨通，惟須防血光之厄到家中。

‧三月運太陽高照，貴人扶持，但天空入宮，勿管閒事，防是非破財，防家庭風波。

‧四月運勿送喪及食喪物，諸事宜節守，腳踏實地，謹防朋友連累，以免引來牢獄之災。

‧五月運月逢天喜星臨，未婚男女婚姻可期，須防言語風波，應謹言慎行，已婚防桃花。

‧六月運喜逢三合與解神，必有喜慶吉臨，須防色情陷害，恐引起家庭風波。

‧七月運多行善德，謀事可達，外出小心以免損財，幸有月德解神臨，可逢凶化吉。

‧八月運此月多是非，處處宜小心，勿投資閒事勿管，出外行車須注意，多行善道。

‧九月運喜逢紫微龍德，美德生香，元神光彩，財喜並臨存心積德，自有吉慶佳境。

‧十月運雖有三合拱照，但白虎星來照，慎防身體受傷，最好拜福德正神祈求平安。

‧十一月運防口角是非多端，或桃花纏身風波，幸有天德福星到可化解。

‧十二月運注意外來之禍或夫妻刑剋，若能多行善德，加上天解神可逢凶化吉。

龍 10月遠行有財利可圖

‧正月運出外行車要小心，以免意外災厄發生，不義之財勿貪，宜善道而行，可得平安。

‧二月運六害病符到宮，宜謹慎提防，勿探病，注意身體健康。

‧三月運太歲劍鋒之遇，出外行車宜小心謹慎，凡事須三思而行，不可妄動而造成遺憾。

‧四月運太陽高照，貴人扶持，但天空入宮，勿管閒事，防是非破財及家庭風波。

‧五月運勿送喪及食喪物，謹防血光之厄，幸有解神化吉，注意色情之事起風波。

‧六月運逢殺勾絞又太陰，恐有小人暗中陷害，防官非之厄或口角多端之事發生。

‧七月運正道之財方可得，不法之財切莫貪，免犯官非之災。

‧八月運桃花運纏身至，須防言語風波及損財，妙有月德六合解，勿貪不義財自安泰。

‧九月運破碎大耗向前來，注意防守可避災，金錢花費須節制，宜量入為出。

‧十月運龍德星入宮，貴人高照，喜事重重，貴人提拔，遠行有財利可圖，生意興隆。

‧十一月運可至福德廟祈求順利，再逢三合金匱，可逢化吉，財利亨達喜盈門。

‧十二月運閒事勿管，遠離是非，喜有天德照臨，福星來相伴，財源亨通，吉事臨門。

蛇 9月未婚男女可婚姻

‧正月運慎防口角多端而損財，幸有天德福德星照臨，貴人相助，家中生百福。

‧二月運逢天狗星入度，不利遠行，騎車留意防損傷，諸事宜謹慎防病痛之憂。

‧三月運注意身體，謹防桃花糾纏，惹出官非之災，幸有天喜吉星降臨，自可安泰。

‧四月運雖解神星照臨，心宜穩重，須防不測是非，出外行車小心。

‧五月運月有太陽星照臨來，掌握良緣來結成，女人須防產厄與水厄，以免事來憂。

‧六月運勿送喪及食喪家物，出外行車小心謹慎，以免災厄降臨，善心積德自有貴人相助。

‧七月運逢合化刑須防交友禍端多，不慎恐有連累事煩勞。

‧八月運交友小心免官災，喜有將星金匱三合來，心存正氣逢凶化吉，財喜雙至名利雙收。

‧九月運逢紅鸞星入宮，未婚男女婚姻可成，若已婚則防家庭風波，防身體欠安。

‧十月運破碎大耗值月，步步小心而行，不可投資免損財之慮，多祈吉祥安泰。

‧十一月運紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，凡事無憂。

‧十二月運白虎入宮，易傷人口及其它不測之事，防朋友失信，損財倒會或借錢不還。

馬 8月小心逢害損財

‧正月運三合吉星照臨來，可惜飛廉地殺來阻礙，必須到福德宮拜拜求化解。

‧二月運天喜多位吉星來相助，未婚男女喜良緣，須防口舌是非多得失。

‧三月運事事小心提防，以免意外之災厄，心不可浮沉不定及色情風波惹是非。

‧四月運勿出國遠行及夜行，慎防仙人跳損財之災，注意身體健康，善心積德禍不臨。

‧五月運劍鋒之遇，出外行車處處小心謹慎，凡事須三思而行，不可妄動而造成遺憾。

‧六月運太陽高照，貴人扶持，但天空入宮，勿管閒事，是非破財，防家庭風波。

‧七月運本月求財求利遠方勞，須防身體欠安，亦須注意孝服近身。

‧八月運紅鸞星動逢喜來，未婚男女有緣來，已婚之人心宜定，否則逢害又損財。

‧九月運官非糾纏宜留意，幸有三合吉星高照，可大事化小，小事化無，諸事順暢。

‧十月運喜有月德貴人來相助，生意興隆有規模財利亨通，吉慶來臨也無阻礙。

‧十一月運逢破之月，交友須小心謹慎，避免損財之災，最好多行善德以保平安。

‧十二月運吉凶參半，恐有損財，出外行車小心提防，勿管他人事，則免日後愁。

羊 7月出外行車小心

‧正月運紫微龍德吉星伴照，多行善德，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，諸事無憂。

‧二月運三合天解又金匱，財喜雙至樂洋洋，家門瑞氣迎吉祥，事業宏圖大展。

‧三月運福德及天德，福星會貴人，諸事多吉慶，須防禍從口出。

‧四月運在此驛馬多奔波，求財得利甚操勞，須防小人暗中阻礙與陷害，破財損傷之災。

‧五月運逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財，得意須防失意時。

‧六月運太歲劍鋒凶星照宮，凡事三思而行，以免惹禍端或血光之災。

‧七月運太陽與紅鸞，出外行車小心勿遠行及夜行，未婚男女婚姻可期，已婚防夫妻不睦。

‧八月運開車出外宜細心注意，心存善德，以免意外之災厄從天而降，則免日後愁。

‧九月運女人吉男人防桃色風波，注意出外行車或夜間勿遠行，以免有血光之害。

‧十月運遇官符至，逢三合解化，若無光中慮，恐有暗中憂，慎防強出頭引來日後憂。

‧十一月運恐有桃花纏身，因而破財失和，宜安分守己，仁慈善心，幫助別人，可逢凶化吉。

‧十二月運工作恐有不順受阻礙或投資失利，宜心存善念，積德造福，自可順利安泰。

猴 6月喜逢紅鸞星動

‧正月運逢破之月須注意，勿管閒事，防牢獄之災及損財，宜多多行善積德。

‧二月運多有吉星喜高照，逢貴人扶助喜氣臨，家生百福，瑞氣千祥。

‧三月運雖有三合吉星來化解，但是飛殺白虎亦有來，最好祈求福德正神保祐平安。

‧四月運須防口舌之爭，而引起破財，尚有六合貴人多位吉星扶助，自可順通。

‧五月運開車出外事事小心，以免意外禍端或非法之事勿行，避免官災纏身。

‧六月運逢紅鸞星動，已婚憂未婚喜，亦有病符凶星，定時做健康檢查，防病痛之憂。

‧七月運太歲劍鋒降臨來，恐有禍端糾纏或小人暗中陷害，而災厄臨身。

‧八月運逢太陽星高照，有財有祿喜氣來，月到中秋又添財，女人須防色情及夫妻反睦。

‧九月運逢喪門入宮，須防孝服，忌探病或食喪家物品，更應注意身體健康。

‧十月運恐有小人暗中陷害設計，造成官災之厄或夫妻刑剋，謹慎防之。

‧十一月運交友謹慎以免官符纏身，幸有三合金匱吉星照臨，逢凶化吉可安泰。

‧十二月運幸有天喜月德吉星照臨，美德生香喜氣臨，謀事通達，但須注意身體健康。

雞 5月他人閒事勿管

‧正月運注意言行以免口角多端，幸有月德吉星，貴人相助，自有財福臨門。

‧二月運逢破又大耗，經商宜小心，交友親朋防連累，免受害犯官非。

‧三月運六合龍德喜來至，多有吉星來照耀，諸事順暢，事業亨通樂逍遙。

‧四月運金星糾纏祈求福德正神化解，喜有三合吉星財福臨來，諸事大吉昌。

‧五月運閒事勿管，以免口角是非，注意色情防仙人跳，妙有福星天德解化，望諸事無憂。

‧六月運諸事要細心，不可大意以免意外禍厄臨身，若能修身積德，以保安泰。

‧七月運須防小人設計陷害，注意身體健康，非法之事請勿行。

‧八月運處事宜小心，三思而後行，善心積德，可得佳音諸事吉。

‧九月運行月男吉，女注意健康，雖是無大礙，亦不可大意，須善心好德，自有貴人相助。

‧十月運注意身邊之人平安順境，勿探病，勿送喪，勿管他人是非，自求平安順心。

‧十一月運幸有吉星，財利亨通，但交友宜細心謹慎，以免受害，男人身體宜注意。

‧十二月運須防官符血光，妙有三合天解，逢凶化吉，財喜臨門，注意桃花糾纏。

狗 4月有紫微星照護

‧正月運交友小心，以免連累官符之災，多行善德以保平安，妙逢三合吉星逢凶化吉。

‧二月運注意身體健康，須防桃花纏身，造成損財，幸有月德六合，逢凶化吉。

‧三月運逢破遇耗，諸事須三思而行，存心積德，自可安泰。

‧四月運凡事須謹慎，逢紅鸞星動，紫微星照護，謀事順利，自有財福盈門。

‧五月運月逢金星，最好到福德廟祈求解厄，則可財利順通，再逢三合吉星，喜氣臨門。

‧六月運須防口角是非多端應留意，幸有天德高照，貴人相助，步步漸入佳境，諸事吉慶。

‧七月運凶星降臨，不可言吉，須防不測之事，開車出行謹慎，注意孝服近身。

‧八月運逢病符凶星入宮，注意身體健康，勿貪不義之財。

‧九月運劍鋒之月須謹慎，以免血光之厄，損財之殃，有喜可破災，多求善德，以保平安。

‧十月運勿出國遠遊，注意金錢被劫而損，妙逢天喜太陽高照，逢凶化吉，喜來臨。

‧十一月運心宜堅定，注意色情風波，幸有天解神照宮，須防血光則免受傷，多種善果。

‧十二月運男宜注意身體健康，交友小心謹防，以免暗中受害。

豬 3月注意身體健康

‧正月運勾絞行運，易生事煩擾，防暗中受害連累，女則平安順利，男防身體欠安。

‧二月運注意小人陷害官符纏身，幸有三合金匱吉星來高照，行善積德，自然逢凶化吉。

‧三月運注意身體健康，吉星高照禍去福來，財喜盈門，得意從心願謀事通達。

‧四月運逢破又劫，恐有暗中愁，經商事業須細心，奔波辛苦也難成，須防得少失多。

‧五月運諸事三思謹慎，勿大意，紫微星照護，順水行舟，諸事可成功。

‧六月運白虎入宮，易傷人口，及其它不測之事，幸有三合吉星，可望大事化小。

‧七月運注意口角而損財，幸有天德福星來助，貴人相扶多得意，諸事順暢。

‧八月運出外行車必小心，非法之事請勿行，祈保閤家平安，須防孝服近身。

‧九月運注意身體健康，凡事不可妄動，以免外來之禍，須防夫妻刑剋，而引風波。

‧十月運心性未堅定，亦恐有色情風波或引起血光之厄，凡事小心，多行善德。

‧十一月運幸有太陽拱照，美德生香臨照耀，男性上吉，未婚者姻緣可望。

‧十二月運勿管他人事，以免招是非，祈求合家安泰，以免孝服近身。