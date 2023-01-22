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開運篇／吉祥盆栽 命理師揭「擺放5禁忌」：放錯招來壞氣場

聯合新聞網
蘭花對拓展人際關係有著極大的幫助。(本報資料照片)
蘭花對拓展人際關係有著極大的幫助。(本報資料照片)

迎接農曆新年，除了開始大掃除外，也會想在家裡添加一些盆栽植物，除了能淨化空氣外，也有美化的效果，就風水來說也有開運化煞的作用，塔羅牌老師艾菲爾也替大家整裡了「家中盆栽擺放禁忌」以及能「招財吉祥」的盆栽！

艾菲爾表示，一盆好的植物不僅能夠使人賞心悅目，還能夠起到開運化煞的作用，但是假如不小心選錯植物或者是放錯了位置，反而會造成一些的負面影響，因此要多加注意。

家中盆栽擺放5大禁忌

1、溫暖色調更開運

擺在家中的植物，建議可以選暖色系顏色的植物，紅色、黃色給人溫暖柔和的感覺，也能替家裡帶來陽氣，運勢相對有提升的效果。相反的，冷色系植物(白色丶藍色)容易產生陰性氣場，會把好運都趕跑喔。

在家擺放有刺植物，反而會招來小人，也影響身體健康。(本報資料照片)
在家擺放有刺植物，反而會招來小人，也影響身體健康。(本報資料照片)

2、圓莖葉植物有好兆頭

在客廳擺放圓葉植物比尖葉植物來的更好，尖葉植物容易產生煞氣，帶給人壓迫，也不利運勢。圓葉植物取其圓融之意，讓自己在人際關係丶做人處事都能像圓葉植物一樣圓滑，也更能帶給自己好兆頭。

3、假花不帶真情意

在客廳擺放盆栽講求的是風生水起，如果擺放的是一盆假花丶假盆栽，雖然看起來賞心悅目，但實際上氣場是死的，無法帶來生生不息的能量，所以更是對招財、招貴人、招好緣份沒有幫助喔。

4、帶刺植物招小人

一些有刺的植物或是藤蔓類的植物都不適合擺放在家中。有刺植物一般擺放辦公室擋煞用，但在家擺放有刺植物，反而會招來小人，也影響身體健康。

5、藤蔓盤據易生陰

藤蔓植物生性糾纏丶濃密生陰，易招來不好的氣場，體質弱的人易受影響。藤蔓爬上屋子，視為頹敗之像，一定要優先鏟除。

富貴竹，顧名思義就是要幫助提升財運，也有節節高昇的寓意。（本報資料照片）
富貴竹，顧名思義就是要幫助提升財運，也有節節高昇的寓意。（本報資料照片）

家中招財吉祥盆栽

1、富貴竹

中國有「花開富貴，竹報平安」的祝辭。所以富貴竹，顧名思義就是要幫助提升財運，也有節節高昇的寓意。其他像發財樹丶金錢樹丶銅錢草也是具有招財進寶之意。

2、鬱金香

鬱金香有著花中皇后的美名，象徵著勝利丶幸福和神聖。也是財富與品味的象徵。

3、金桔

金桔有著「大吉大利、財富吉祥」的好寓意。金桔盆栽要選果多色紅、枝葉碧綠的。

圓葉植物取其圓融之意，讓自己在人際關係丶做人處事都能像圓葉植物一樣圓滑。(本報資...
圓葉植物取其圓融之意，讓自己在人際關係丶做人處事都能像圓葉植物一樣圓滑。(本報資料照片)

4、桃花

正所謂「一樹桃花滿庭春」，要想招來好的桃花姻緣，可以在家中桃花位擺放桃花盆栽（2022桃花位:正北方）有利找尋到金玉良緣。

5、蘭花

騷人墨客將蘭花比喻成君子，指蘭花有著不趨炎附勢，也不會隨波逐流的氣質，並有富貴之意。蘭花也幫助聚合人氣，對拓展人際關係有著極大的幫助。

6、菊花

菊花是花中四君子之一，九月盛開跟九九重陽相疊，所以有著吉祥長壽的含意。菊花也象徵正直不屈丶高雅純潔。有助於家中氣場丶磁場的穩定。

鬱金香象徵著勝利丶幸福和神聖。 (圖：荷蘭國際花卉球莖協會提供)
鬱金香象徵著勝利丶幸福和神聖。 (圖：荷蘭國際花卉球莖協會提供)

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