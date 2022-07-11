小碎花來了 Gianni Chiarini永續聯名系列力挺環保

義大利輕奢包Gianni Chiarini與倫敦百年工藝布料品牌Liberty of London合作，推出Marcella Liberty永續膠囊系列。（圖：Gianni Chiarini提供）

環保、友善地球的創作理念持續受到時尚 品牌推崇，義大利 輕奢包Gianni Chiarini近日就與倫敦百年工藝布料品牌Liberty of London合作，推出Marcella Liberty永續膠囊系列，特別以可持續原料及製程，結合簡約俐落的Marcella托特包與Liberty Fabric經典印花，打造出實用方便又美觀的包款。

Marcella Liberty大型印花托特包。（圖：Gianni Chiarini提供）

Marcella Liberty大型印花托特包。（圖：Gianni Chiarini提供）

Marcella Liberty小型印花斜背包。（圖：Gianni Chiarini提供）

Marcella Liberty永續膠囊系列有個響亮的系列標語「100% Marcella、0% waste」，Marcella是品牌暢銷的的帆布托特包，結合「零浪費」宣言，貼題地加強標誌性商品的印象。Gianni Chiarini與Liberty Fabric本次的合作，選擇不含殺蟲劑與除草劑、天然環保的有機棉面料，搭配Liberty 4款色彩鮮明的經典印花，運用在不同尺寸的Marcella帆布托特包上，展現宛如復古壁紙般典雅文藝氣息，也帶著俏麗可愛的鄉村風。這款包從裡到外所有元素都經過環保認證，十分友善環境。

大款再生尼龍後背包。（圖：agnès b. 提供）

大款再生尼龍後背包。（圖：agnès b. 提供）

此外，agnès b. VOYAGE包款系列，今年將經典暢銷款的後背包重新演繹，維持優雅的輪廓外觀，搭襯簡潔的金屬Logo標識，並改用100%回收尼龍環保再製而成，進一步落實愛護地球的積極作為。肩帶也由織帶改為有軟墊的背帶，提升舒適度。除兩側的外口袋，裡面並附有一個小型拉鍊收納包，可扣於背包上或分開使用，讓分類收納更為容易。

Marcella Liberty小型印花斜背包。（圖：Gianni Chiarini提供）