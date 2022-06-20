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巴斯光年、瓦力、毛怪... PANDORA X 皮克斯來囉

記者孫曼／綜合報導
Pandora推出首個與迪士尼．皮克斯動畫工作室合作的飾品系列。（圖：Pandora提供）
Pandora推出首個與迪士尼．皮克斯動畫工作室合作的飾品系列。（圖：Pandora提供）

「飛向宇宙，浩瀚無垠！」（To Infinity and Beyond！）隨著迪士尼．皮克斯 （Disney Pixar）《巴斯光年》好評熱映，今年夏天，向來與迪士尼有密切合作的丹麥品牌Pandora，推出首個與Disney Pixar動畫製作室合作的飾品系列，包括勇敢無畏的巴斯光年、《海底總動員》的樂天派多莉、《機器人總動員》𥚃充滿無盡好奇的瓦力WALL-E、以及《怪獸電力公司》的毛怪等膾炙人口的經典角色，全都成為這次創作的主角，《腦筋急轉彎》樂樂夜光記憶球串飾，更是品牌首次採用夜光琺瑯工藝製作的串飾。

Pandora推出首個與迪士尼．皮克斯動畫工作室合作的飾品系列。（圖：Pando...
Pandora推出首個與迪士尼．皮克斯動畫工作室合作的飾品系列。（圖：Pandora提供）

Disney x Pandora《腦筋急轉彎》樂樂夜光記憶球串飾。（圖：Pand...
Disney x Pandora《腦筋急轉彎》樂樂夜光記憶球串飾。（圖：Pandora提供）

巴斯光年串飾以925銀鑄造，太空制服和雙翼設計細節逼真，右邊腳板上可見必不可少的「ANDY」標記。《怪獸電力公司》的毛怪，身上裝飾粉紅和透明藍色手繪琺瑯，《超人特攻隊》的衣夫人表情逼真，經典髮型以黑色琺瑯點綴。925銀刻劃的瓦力Wall-E，側傾眼睛以黑、紅色配閃爍琺瑯捕捉他善良和好奇的表情，《料理鼠王》的主角雷米做出廚師的親吻手勢，耳朵和鼻子飾以手繪粉紅色琺瑯，而《海底總動員》中超人氣的多莉，則是以手繪的透明藍、黃色配黑色透明琺瑯上色，魚尾部分更細心裝設活動關節，可兩邊擺動。

Pandora推出首個與迪士尼．皮克斯動畫工作室合作的飾品系列。（圖：Pando...
Pandora推出首個與迪士尼．皮克斯動畫工作室合作的飾品系列。（圖：Pandora提供）

Disney x Pandora《怪獸電力公司》毛怪造型串飾。（圖：Pandor...
Disney x Pandora《怪獸電力公司》毛怪造型串飾。（圖：Pandora提供）

Disney x Pandora《超人特攻隊》衣夫人造型串飾。（圖：Pandor...
Disney x Pandora《超人特攻隊》衣夫人造型串飾。（圖：Pandora提供）

Disney x Pandora《玩具總動員》巴斯光年造型串飾。（圖：Pando...
Disney x Pandora《玩具總動員》巴斯光年造型串飾。（圖：Pandora提供）

Disney x Pandora《海底總動員》多莉造型吊飾。（圖：Pandora...
Disney x Pandora《海底總動員》多莉造型吊飾。（圖：Pandora提供）

Disney x Pandora《腦筋急轉彎》樂樂夜光記憶球串飾。（圖：Pand...
Disney x Pandora《腦筋急轉彎》樂樂夜光記憶球串飾。（圖：Pandora提供）

Disney x Pandora《機器人總動員》瓦力造型吊飾。（圖：Pandor...
Disney x Pandora《機器人總動員》瓦力造型吊飾。（圖：Pandora提供）

迪士尼 Disney 太空

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