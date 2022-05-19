把101忠狗、雪寶變更神秘 Givenchy迪士尼系列限量上市

Givenchy攜手迪士尼打造全新限量系列。(圖:Givenchy提供)

繼Stella McCartney不久前推出了迪士尼 《幻想曲》系列商品後，Givenchy也攜手這個經典IP打造了一個全新限量系列，並且注入滿滿的品牌風格，讓總是被聯想到可愛、溫馨的迪士尼變得更成熟有型，甚至多了點暗黑氣息。

在首波開賣的作品中可以看到Givenchy創意總監Matthew M. Williams這次選擇以迪士尼作品中的「101忠狗」、「幸運兔奧斯華」、「小鹿斑比」以及「雪寶」和「Elsa」幾大角色作為創作主題，日後還會有不同的角色加入。

Givenchy攜手迪士尼打造了一個全新限量系列，並且注入滿滿的品牌風格，讓總是被聯想到可愛、溫馨的迪士尼變得更成熟有型，甚至多了點暗黑氣息。(圖:Givenchy提供)

這次Givenchy的迪士尼限量系列品項包括短袖T恤、長袖帽T，T恤正面分別印上「101忠狗」的龐哥和柏蒂、雪寶和Elsa等等的剪影，再搭配一個小型的紅色品牌logo，背後則是有迪士尼城堡加上Givenchy字樣，帽T則是在兩邊袖子放上連續城堡圖騰，另外也有一款正面印城堡的短袖T恤。全系列走黑白風格，沒有其他顏色，都以剪影方式現身的迪士尼人物也增添了一種神秘感，目前這些品項都已經在Givenchy官網上開賣。

Givenchy迪士尼限量系列小鹿斑比短袖T恤。(取材自官網)