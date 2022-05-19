我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

把101忠狗、雪寶變更神秘 Givenchy迪士尼系列限量上市

記者吳曉涵／台北報導
Givenchy攜手迪士尼打造全新限量系列。(圖:Givenchy提供)
Givenchy攜手迪士尼打造全新限量系列。(圖:Givenchy提供)

繼Stella McCartney不久前推出了迪士尼《幻想曲》系列商品後，Givenchy也攜手這個經典IP打造了一個全新限量系列，並且注入滿滿的品牌風格，讓總是被聯想到可愛、溫馨的迪士尼變得更成熟有型，甚至多了點暗黑氣息。

在首波開賣的作品中可以看到Givenchy創意總監Matthew M. Williams這次選擇以迪士尼作品中的「101忠狗」、「幸運兔奧斯華」、「小鹿斑比」以及「雪寶」和「Elsa」幾大角色作為創作主題，日後還會有不同的角色加入。

Givenchy攜手迪士尼打造了一個全新限量系列，並且注入滿滿的品牌風格，讓總是...
Givenchy攜手迪士尼打造了一個全新限量系列，並且注入滿滿的品牌風格，讓總是被聯想到可愛、溫馨的迪士尼變得更成熟有型，甚至多了點暗黑氣息。(圖:Givenchy提供)

這次Givenchy的迪士尼限量系列品項包括短袖T恤、長袖帽T，T恤正面分別印上「101忠狗」的龐哥和柏蒂、雪寶和Elsa等等的剪影，再搭配一個小型的紅色品牌logo，背後則是有迪士尼城堡加上Givenchy字樣，帽T則是在兩邊袖子放上連續城堡圖騰，另外也有一款正面印城堡的短袖T恤。全系列走黑白風格，沒有其他顏色，都以剪影方式現身的迪士尼人物也增添了一種神秘感，目前這些品項都已經在Givenchy官網上開賣。

Givenchy迪士尼限量系列小鹿斑比短袖T恤。(取材自官網)
Givenchy迪士尼限量系列小鹿斑比短袖T恤。(取材自官網)

T恤正面分別印上「101忠狗」的龐哥和柏蒂、雪寶和Elsa等等的剪影，再搭配一個...
T恤正面分別印上「101忠狗」的龐哥和柏蒂、雪寶和Elsa等等的剪影，再搭配一個小型的紅色品牌logo，背後則是有迪士尼城堡加上Givenchy字樣。(取材自官網)

迪士尼

上一則

彩色點點包由來揭曉 LV再攜手草間彌生推聯名系列

下一則

鏡頭史上最大？iPhone 14 Pro Max實體模型機比拚3重點

延伸閱讀

沒有中國也沒問題 迪士尼與中國市場徹底分手？

沒有中國也沒問題 迪士尼與中國市場徹底分手？
迪士尼「阿拉丁」續篇可能用巨石強森換掉威爾史密斯？

迪士尼「阿拉丁」續篇可能用巨石強森換掉威爾史密斯？
迪士尼CEO稱「沒中國市場也能成功」? 惹爆中網友

迪士尼CEO稱「沒中國市場也能成功」? 惹爆中網友
Disney+用戶 增幅超越預期

Disney+用戶 增幅超越預期

熱門新聞

一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。(取材自TikTok)

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

2022-05-16 23:52
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

2022-05-16 00:20
27歲的塔雅表示，「我們沒有一個人經歷過多角戀，但我們都一見鍾情」，自從第一次見面那晚開始，四人都想要多見到彼此。（取材自Instagram）

2對夫妻4P一夜情「暈船」每晚一起睡不知幼子生父是誰

2022-05-11 00:57
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

2022-05-17 21:00
日本網友開發遊戲「white 200」，玩家得從一片近似白色的方格中，找出真正的白色格子。（取材自推特）

眼力考驗 從200格中找出「真正的白色」 網：看到眼花

2022-05-14 23:45

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝