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準備去衝浪 IKEA與世界衝浪聯盟聯名 海灘用品好潮

記者劉小川／台北報導
IKEA與世界衝浪聯盟首度聯名推出KÅSEBERGA限量系列。圖：IKEA提供
IKEA與世界衝浪聯盟首度聯名推出KÅSEBERGA限量系列。圖：IKEA提供

夏天，就是要衝海邊，感受大自然的美好，使用的相關用具更要夠潮！IKEA與世界衝浪聯盟（World Surf League）首度聯名合作，推出KÅSEBERGA限量系列，採用可再生或可回收材質製成，共有25件品項，從海灘椅、帳篷、烤肉爐、衝浪趴板到咖啡桌等均有，從居家到海灘、海中都能使用，創造與眾不同的夏日生活。

IKEA KÅSEBERGA平衡板。圖：IKEA提供
IKEA KÅSEBERGA平衡板。圖：IKEA提供

IKEA KÅSEBERGA沙灘帳篷。圖：IKEA提供
IKEA KÅSEBERGA沙灘帳篷。圖：IKEA提供

根據統計，全球有3.7億人對衝浪有興趣，但也更關注減少海洋中的塑膠汙染，因此IKEA與世界衝浪聯盟的KÅSEBERGA限量系列，也加入永續的概念，呼籲大家更關心海洋環保問題。

全系列產品設計兼具潮流與實用性，經典的購物袋換上全新圖騰，有著防水功能，還加上可拆卸的隔層，擺放乾濕衣物，也加固底部，可以直接踩入著裝；KÅSEBERGA連帽浴巾披風，可以在更換衣服時，把手伸進去，從擦乾身體到更換衣物一次完成；其他如衝浪趴板、沙灘帳篷、海灘椅以及攜帶式木炭烤肉爐，讓大家可以在海邊享受生活。

IKEA KÅSEBERGA連帽浴巾披風。圖：IKEA提供
IKEA KÅSEBERGA連帽浴巾披風。圖：IKEA提供

IKEA KÅSEBERGA袋子。圖：IKEA提供
IKEA KÅSEBERGA袋子。圖：IKEA提供

KÅSEBERGA系列也有適合在家使用的單品，如收納壁改以竹製材質，搭配把手、層板、掛鉤和支撐架等，收納日常小物；同系列竹製咖啡桌，以以衝浪板造型為設計概念，在家感受海洋感；最特別的是練習衝浪的平衡板，在家裡可以鍛鍊平衡力與強化肌肉

KEA推出HÄSTHAGE全新系列，以瑞典最具代表性的達拉馬為設計靈感。圖：IK...
KEA推出HÄSTHAGE全新系列，以瑞典最具代表性的達拉馬為設計靈感。圖：IKEA提供

IKEA也同步推出HÄSTHAGE全新系列，以瑞典經典象徵達拉木馬為主題，達拉木馬為瑞典中部達拉那地區，伐木為主的父母，手工製造小玩具給小孩的代表，HÄSTHAGE系列以達拉馬的剪影或線條呈現，有三款不同風格的小物系列，包括天空藍、黑白與米色調。

IKEA KÅSEBERGA咖啡桌。圖：IKEA提供
IKEA KÅSEBERGA咖啡桌。圖：IKEA提供

IKEA KÅSEBERGA收納壁板。圖：IKEA提供
IKEA KÅSEBERGA收納壁板。圖：IKEA提供

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