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他指循環扇用了無感 網分析原理：沒放對位置

聯合新聞網／綜合報導
有網友在PTT發文，表示自己買了一台循環扇搭配冷氣使用，但效果似乎跟電風扇無異。示意圖。（取材自Ingimage）
有網友在PTT發文，表示自己買了一台循環扇搭配冷氣使用，但效果似乎跟電風扇無異。示意圖。（取材自Ingimage）

天氣轉炎熱，民眾會選擇開冷氣、電風扇消暑，但有網友嘗試改用循環扇搭配冷氣，希望能讓屋內更涼，卻發現效果不如電風扇。

有網友在PTT發文，表示自己買了一台循環扇搭配冷氣使用，但效果似乎跟電風扇無異，「而且電風扇還吹的比較廣角」，因此疑惑「這商品的意義是什麼」。

對此，有網友持同樣看法，認為循環扇作用不大，「朋友家看過他擺過一兩次，後來幾年下來，再也沒有看過」、「很鳥，我家的是信用卡贈品，偶爾才會開」；有網友則表示「循環扇好用呀，吹涼涼到現在還沒開過冷氣」、「加速冷氣循環或是把熱氣排出去很好用」。也有網友指出位置很重要，「循環扇好像要放對地方才有用，要跟冷氣位置搭配」、「要放對位置才有用+1，這東西不是給你吹廣角的」、「循環扇是放在牆角讓房間空氣對流，拿來直吹買電扇就好」。

一名網友便分析，循環扇的本質雖然還是電風扇，但其設計會讓循環扇吹出來的「風」跟電風扇有所不同。循環扇吹出的風會呈「螺旋柱狀」，並類似消防水柱，把風對著單一方向集中發射，藉此將風帶到室內更深的角落。結合熱空氣上升、冷空氣下降的原理，「當循環扇吹出的風打到牆壁時，風會反射到其他的壁面上，最終回到扇葉後方再次捲入，藉此達到循環」，這樣的解釋也讓眾人直呼「長知識了」、「所以不能對著人吹是要對房間對角喔」，但也有人指出傳統的電風扇也可達到這樣的效果。

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